Водитель пожалел лису. В итоге погибли пять человек

Трагедия произошла в августе прошлого года на 108-м километре автодороги А-151 «Цивильск — Ульяновск» в Шемуршинском районе. Здесь столкнулись автомашины «Тойота Королла» и «Лада Веста».

По версии следствия, авария произошла по вине 23-летнего водителя иномарки, который превысил скорость и выехал на встречную полосу движения. Житель Ульяновской области, управлявший «Тойотой», пояснил, что своим маневром он пытался спасти лису, внезапно выбежавшую на проезжую часть. Водитель «Лады» и четверо его пассажиров от полученных травм скончались на месте ДТП. Еще два человека, включая предполагаемого виновника аварии, были доставлены в больницу. Водителю иномарки следователи МВД по Чувашии предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сам он вину отрицает и отказывается от дачи показаний. После утверждения обвинительного заключения дело направят в суд, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.