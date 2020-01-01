Министр Алена Елизарова прокомментировала ситуацию на рынке труда в Чувашии

По данным мониторинга ситуации на рынке труда численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости республики, на 28 мая 2020 г. составила 21557 чел., уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения – 3,55% (на 01.01.2020 – 4222 чел.; 0,68%). Уровень общей безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в среднем за I квартал 2020 г. составил 4,6%.

В связи со сложившейся социально-экономической ситуацией регистрируется увеличение количества обращений граждан в органы службы занятости населения республики. С 1 марта т.г. через портал «Работа в России» принято более 17,8 тыс. заявлений о постановке на учет в качестве безработных граждан.

Более 12 тыс. заявлений о постановке на учет в качестве безработных граждан были поданы гражданами, не состоявшими в трудовых отношениях на протяжении долгого времени официально. Мы можем говорить о том, что ситуация с коронавирусом способствовала «обелению» рынка занятости.

Кроме того среди причин такого резкого роста количества официальных безработных есть и, скажем так, технические причины. Например, возможность подать заявление дистанционно, через онлайн-сервисы, и без предоставления дополнительных документов (даже находясь за пределами Чувашии). Сюда же можно отнести временное отсутствие возможности пройти медицинский осмотр при трудоустройстве в период пандемии.

Работодателями ежедневно актуализируется информация о вакансиях на портале «Работа в России». По состоянию на 28 мая 2020 г. в республиканском банке вакансий имеются сведения о наличии более 12,6 тыс. свободных рабочих мест.

В ближайшее время, после снятия ограничений, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по востребованным профессиям предполагается направить более 1,3 тыс. безработных граждан. На 28 мая т.г. приступили к обучению 519 человек, до конца года планируется обучить 1318 человек.

С целью дальнейшего трудоустройства безработных граждан все меры активной политики занятости населения будут продолжены. Финансирование данных мероприятий осуществляется из средств республиканского бюджета в полном объеме.

Все новые меры поддержки, обозначенные на совещании от 27 мая текущего года с В. Путиным будут реализованы в республике в полном объеме.