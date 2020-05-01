Для школьников закупят 15 автобусов

Министерство образования и молодежной политики Чувашии приобретет через аукцион пятнадцать автобусов для перевозки школьников. Соответствующий лот появился на сайте единой информационной системы закупок. Начальная цена контракта, указанная на ресурсе, почти 34 млн, по 2 млн 250 тыс. за одно транспортное средство.

Каждый автобус марки ПАЗ или его эквивалент должен быть новым, вмещать от двадцати до тридцати пассажиров, иметь автономные отопители, цифровой тахограф, GPS и устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Аукцион пройдет 5 июня, победителю нужно доставить автомобили в течение шестидесяти дней с момента заключения контракта.