Для школьников закупят 15 автобусов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Министерство образования и молодежной политики Чувашии приобретет через аукцион пятнадцать автобусов для перевозки школьников. Соответствующий лот появился на сайте единой информационной системы закупок. Начальная цена контракта, указанная на ресурсе, почти 34 млн, по 2 млн 250 тыс. за одно транспортное средство.

Каждый автобус марки ПАЗ или его эквивалент должен быть новым, вмещать от двадцати до тридцати пассажиров, иметь автономные отопители, цифровой тахограф, GPS и устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Аукцион пройдет 5 июня, победителю нужно доставить автомобили в течение шестидесяти дней с момента заключения контракта.

Опубликовано: 28 мая 2020 г.


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