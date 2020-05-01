Пытаясь дать взятку полицейским, водители становятся фигурантами уголовных дел

В Шумерлинском районе местный житель дважды пытался дать взятку сотрудникам правоохранительных органов, но те повели себя весьма огорчительно для него.

62-летний житель Шумерли в нынешнем мае управлял машиной в нетрезвом состоянии и был задержан сотрудниками ДПС. Сначала сунул инспектору 600 рублей, чтобы протокол не составлял. Только полицейский отказался от взятки. А через пару дней мужчину вызвали в Шумерлинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Чувашии для дачи объяснений по поводу покушения на взятку полицейскому.

И он пришел не с пустыми руками, ведь назревало уголовное дело – в служебном кабинете исполняющего обязанности руководителя следственного отдела злоумышленник, дабы избежать этого, положил на его стол 35 тысяч рублей. Взятку задокументировали с участием сотрудников регионального УФСБ. Сейчас взяткодатель, в отношении которого возбуждено два уголовных дела, под домашним арестом. Идет следствие.

В Цивильском районе сельчанин попал под «уголовку» по тем же причинам. 53-летнего жителя села Чурачики в декабре прошлого года остановили гаишники для проверки документов, и увидели установленное в машине без разрешения ГИБДД газобаллонное оборудование, что образует состав административного правонарушения. Водитель в этом случае полагал, что можно избежать грядущих неприятностей с помощью тысячи рублей, но не получилось. Приговором суда он оштрафован на 10 тысяч рублей, да еще наказан в административном порядке.