Бывший директор строительной фирмы «Победа» предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Чебоксарского городского собрания депутатов и бывшего директора ООО «Победа» Виктора Шмакова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и мошенничествах.

По версии следствия, Шмаков, будучи единственным учредителем и директором ООО «Победа», с декабря 2006 по декабрь 2016 года взял обязательства по строительству и введению в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в Чебоксарах, заключив договоры с участниками долевого строительства. В январе 2016-го он, заключив фиктивный договор купли-продажи, вывел из собственности этой организации предназначенный для благоустройства дома и организации парковки земельный участок, передав его в собственность другого подконтрольного ему общества, номинальным руководителем которого было его доверенное лицо. При этом оплата за земельный участок была завуалирована под погашение задолженности в размере 33,5 млн за работы, которые вторая фирма якобы выполнила для первой.

Это повлекло уменьшение активов «Победы», у общества образовалась кредиторская задолженность, завершение строительства дома стало невозможным. Понятно, что дольщикам был причинен существенный имущественный вред. Далее Шмаков, чтобы придать «законность» выводу участка и для введения его в легальный экономический оборот, организовал его разделение на два земельных участка и последующую их продажу еще одной подконтрольной ему фирме, номинальным директором которой являлась его родственница. Так, в марте 2018 года он заключил фиктивные договоры купли-продажи этих участков на общую сумму более 66 млн рублей. Полученными деньгами депутат распорядился «по своему усмотрению».

Кроме того, по версии следствия в 2017 году Шмаков мошенническим путем получил деньги и товарно-материальные ценности на общую сумму более 800 тыс. рублей, переданные ему покупателем в счет оплаты квартиры в вышеуказанном строящемся жилом доме. Однако не направил их на исполнение обязательств ООО «Победа» перед потерпевшим, а похитил.

В 2017 году Шмаков убедил своего знакомого передать ему в долг 450 тыс. рублей якобы для принятия участия его фирмы в аукционе на строительство жилых объектов в Москве, которые обязался вернуть в двойном размере вне зависимости от итогов конкурса. Однако свои обязательства по возврату долга так и не выполнил, а деньги присвоил. Организация-застройщик в июле 2018 года признана банкротом, там введено конкурсное производство. Дело будет рассматривать Калининский районный суд.

Бурную деятельность депутата отнюдь не на пользу избирателей выявили следователи СУ СКР по Чувашии в результате оперативного взаимодействия с региональным управлением ФСБ, МВД по республике и прокуратурой.