Цифровое развитие Чувашии обсудили на правительственном совещании

21 мая в Доме правительства под руководством вице-премьера правительства республики Аллы Салаевой в формате видеоконференцсвязи прошло совещание, посвященное цифровизации и цифровому развитию республики. Его участниками стали председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку, председатель Высшего экономического совета Чувашской Республики Анатолий Аксаков, гендиректор Международного центра развития регионов Игорь Меламед, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов, представители бизнеса, федеральные и региональные эксперты.

Планы по развитию и применению информационных технологий в различных отраслях экономики и сферах жизни человека войдут отдельным блоком в разрабатываемую по поручению врио Главы республики Олега Николаева Комплексную программу социально-экономического развития республики. В ходе встречи шел разговор о путях развития IT-кластера, были оговорены цели на ближайшие пять лет, рассмотрены способы увеличения заинтересованности выпускников в обучении в региональных вузах, в реализации себя в сфере информационных технологий. Также было решено поддержать предложенную председателем Ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики» Владимиром Лидерманом идею о создании в регионе Центра компетенций в сфере информационных технологий.

Подводя итоги встречи, Алла Салаева поручила завершить разработку плана развития отрасли, предусмотрев в нем все предложения органов власти и профессионального сообщества.

Семен Алицев