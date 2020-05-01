Анжелика Сидорова будет участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, выступающая на российских соревнованиях за Москву и Чувашию, подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса. Он необходим ей не только для стартов на чемпионатах мира и Европы, но и для участия в международном турнире в швейцарской Лозанне.

На соревнования, которые запланированы на 2 сентября, Анжелика получила персональное приглашение.

Все необходимые документы в России уже оформлены. Но надо внести еще и обязательный международный сбор за оформление нейтрального статуса (до 2020 года эта процедура была бесплатной). Спортсменам старше 20 лет придется заплатить 250 долларов.