Участником провокации в Интернете стал школьник из Чувашии

Поступок, недостойный гражданина

Святая, всенародно чтимая акция памяти «Бессмертный полк», которая из-за пандемии коронавируса в этом году прошла в социальных сетях, к сожалению, была омрачена выходкой провокаторов.

Среди портретов героев, до последней капли крови защищавших Родину, оказались фотографии предателя Власова, фашиста Гиммлера, других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и даже самого Гитлера. Причастных по IP-адресам уже установили следственные органы. Печально, что среди тех, кто решил поглумиться над памятью павших в борьбе с фашизмом, оказался школьник из Чувашии…

Как сообщает РИА «Новости», модераторы выявили и заблокировали порядка 20 тысяч хулиганских анкет и примерно 600 IP-адресов, с которых они отправлялись.

По данным Следственного комитета, среди причастных к загрузке фотографий нацистов оказались четверо жителей Самары, Перми, Волгограда и Ульяновска. В отношении них заведены уголовные дела по статье «Реабилитация нацизма».

Следователи установили и имена нескольких несовершеннолетних участников провокации. Среди, тех, кто решился на этот мерзкий поступок — школьник из Чебоксар со снимком предателя Власова. Как рассказала «СЧ» в своем Telegram-канале, молодой человек учится в одной из престижных гимназий чувашской столицы. С его родителями уже провели воспитательную беседу. Однако не исключено, что, скорее всего, в отношении молодчика будут приняты более серьезные меры.

В опросе, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения, люди посчитали, что авторы позорных публикаций оскорбили память советских воинов, проявили кощунство, покусились на сам смысл акции, сообщает портал Вести.ru. Около трети респондентов высказались, что подходящим наказанием, по их мнению, было бы лишение виновных российского гражданства, если они вообще россияне.