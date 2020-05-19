Участником провокации в Интернете стал школьник из Чувашии

Поступок, недостойный гражданина
Святая, всенародно чтимая акция памяти «Бессмертный полк», которая из-за пандемии коронавируса в этом году прошла в социальных сетях, к сожалению, была омрачена выходкой провокаторов.
Среди портретов героев, до последней капли крови защищавших Родину, оказались фотографии предателя Власова, фашиста Гиммлера, других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и даже самого Гитлера. Причастных по IP-адресам уже установили следственные органы. Печально, что среди тех, кто решил поглумиться над памятью павших в борьбе с фашизмом, оказался школьник из Чувашии…
Как сообщает РИА «Новости», модераторы выявили и заблокировали порядка 20 тысяч хулиганских анкет и примерно 600 IP-адресов, с которых они отправлялись.
По данным Следственного комитета, среди причастных к загрузке фотографий нацистов оказались четверо жителей Самары, Перми, Волгограда и Ульяновска. В отношении них заведены уголовные дела по статье «Реабилитация нацизма».
Следователи установили и имена нескольких несовершеннолетних участников провокации. Среди, тех, кто решился на этот мерзкий поступок — школьник из Чебоксар со снимком предателя Власова. Как рассказала «СЧ» в своем Telegram-канале, молодой человек учится в одной из престижных гимназий чувашской столицы. С его родителями уже провели воспитательную беседу. Однако не исключено, что, скорее всего, в отношении молодчика будут приняты более серьезные меры.
В опросе, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения, люди посчитали, что авторы позорных публикаций оскорбили память советских воинов, проявили кощунство, покусились на сам смысл акции, сообщает портал Вести.ru. Около трети респондентов высказались, что подходящим наказанием, по их мнению, было бы лишение виновных российского гражданства, если они вообще россияне.
2 Ответы
Как же без ложки дегтя!
У него в семье что — никто не воевал и никто не погиб? И никогда родители, бабушки, дедушки не рассказывали, как воевали его прадеды, как жили в войну, как трудились его прабабушки в тылу?
Очень хочется думать, что у человека всё же появится понимание того, что с ним произошло…
Валерий ГОЛЕВ
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
В России с детства слышат о войне.
Её участников и вдов мы знали,
Кино смотрели, много книг читали.
Рассказы дедов – памятны вдвойне…
Народа подвиги – в крови у нас.
И память генетическою стала.
Марать её потомкам не пристало:
Он может повториться – страшный час!
В любой семье чтут память о войне,
Хранят её архивы и легенды,
А в мае снова хлынут по стране
Портреты и георгиевские ленты.
Беспамятству даст бой народа слово –
О сорок пятом всем напомнит снова!
***
Мне в детских снах война являлась часто.
Я словно был участником войны.
Заснув, шел на задания опасные,
Считал себя защитником страны.
Я был в когорте славных пионеров.
И мной гордился светлый мой народ.
Вставал в атаку я одним из первых,
Кричал во сне: «За Родину! Вперёд!»
Захватчиков крошил у переправы,
Горели склады, рушились мосты.
Фашистские взрывал в ночи составы,
Врагов страшили тени и кусты.
Я помню, как в войну детьми играли,
Общались с ветеранами «живьём»…
Они Отчизну нам цветущей передали,
Мы с памятью о них в душе живём.
Мне в детских снах война являлась часто,
Я вырос – стал защитником страны.
Мне по плечу задания опасные.
Я был уже участником войны.