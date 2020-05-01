От Петербурга до Владивостока

Финишировав в конце января в марафоне «Дорога жизни», посвященном блокаде Ленинграда, уроженец Чувашии Максим Егоров (Курмыш) продолжил бежать дальше. Почти десять тысяч километров от Санкт-Петербурга до Владивостока мужчина планирует преодолеть до осенних холодов. Бежит налегке, с комплектом запасной одежды и парой кроссовок за спиной. Возвращаться обратно планирует поездом или попутками.

Путешествие неизбежно

«Вот вроде бы все хорошо у тебя в жизни, но ты чувствуешь, что что-то не так. Ты переполнен энергией и не знаешь, что с ней делать. Эта энергия как будто поедает изнутри, и нужно ее куда-то направить», — объясняет свое решение бежать Максим. Вспоминает, как думал о таком забеге еще год назад, но тогда не смог решиться, да и хотелось накопить денег. Отложить на жизнь не вышло, но появилось стойкое убеждение, что бежать нужно обязательно. Взял на работе отпуск (молодой человек — инженер), положил в карман кредитную карту и стартовал. Сегодня уже остались позади Курганская и Тюменская области, на горизонте — Омск.

Легкой атлетикой Максим занимался с детства, поэтому в спортивной составляющей своего марафона он уверен. А вот бытовые вопросы, что поесть и где переночевать, приходится решать по мере поступления. «Позавчера я планировал остановиться в гостинице в сорока километрах от точки старта, — рассказал «СЧ» по телефону Максим. — Но, добежав, обнаружил, что заведение не просто не работает, его вообще не существует. Выбор был небольшой — добираться до следующего места ночлега еще шестьдесят километров или возвращаться обратно».

В тот раз спортсмен вернулся на попутке обратно, утром снова поймал машину и стартовал там, где прервал бег накануне. Наш земляк заранее подыскивает в интернете место ночлега и продумывает маршрут, чтобы дневной отрезок пути закончился засветло, — так легче при необходимости остановить попутный транспорт. Попутки ловить приходится нередко — коронавирус сделал свое дело, и многие хостелы, гостиницы не работают. Благо у спортсменов друзья почти по всей стране — порой выпадает счастье остановиться у знакомых.

В следующий раз и Камчатка

Преодолевает любитель бега по тридцать-шестьдесят километров в день. Если самочувствие не очень (как-то сильно болела нога), сокращает расстояние до минимума или берет выходной и наверстывает упущенное в следующие дни. Почему именно десять тысяч километров? На этот вопрос он цитирует Брюса Ли: «Я не боюсь того, кто знает десять тысяч ударов, я боюсь того, кто один удар повторил десять тысяч раз». Жалеет только о том, что не удастся побывать в Калининграде и на Камчатке: «Но ничего, посмотрю на них в следующий раз». Впрочем, и города по пути следования получается посмотреть не всегда, иногда его дорога проходит в обход населенных пунктов или захватывает их только отчасти. К примеру, в Кургане бегун увидел лишь центр города.

Общается с миром спортсмен в основном через социальные сети — по вечерам выкладывает в интернет свои фотографии, отвечает на комментарии друзей и подписчиков. «Лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном», — говорит он тем, кто просит совета. А еще просит верить в себя и не бояться возможных неудач, ведь это тоже опыт.

«Сейчас, подождите минутку», — Максим прерывает разговор, чтобы сфотографировать табличку населенного пункта: он фиксирует на камеру все, что встречает на пути. «Чтобы не сказали, что тут я не бежал», — объясняет после небольшой паузы. По его словам, чем дальше от европейской части России, тем более открытые и готовые к разговору встречаются люди. Интересуются марафоном прохожие, работники гостиниц и продавцы, подходят и просят сфотографироваться, водители предлагают подвезти, делятся водой, напитками. Как-то даже удалось перекинуться парой фраз с пожарными, которые заканчивали тушить лес, да и с журналистами приходится общаться нередко — снимают, звонят по телефону… «Люди хорошие есть везде, но самые красивые девушки — в Чувашии», — замечает Максим.

Вирус внес коррективы

«А как же самоизоляция?» — задаю вопрос. Спортсмен отвечает, что бежит чаще всего один и вопросов обычно не возникает. Хотя несколько раз для проверки документов все же останавливали. Некоторое неудобство создают закрытые из-за пандемии кафе — кушать и делать перерывы приходится на улице. «Зато долго не посидишь, и марафон закончится быстрее», — смеется собеседник «СЧ». Говорит, что в дороге он просто размышляет. Об одном и том же, по его словам, думать можно каждый день по-разному.

Напоследок спортсмен с удовольствием рассказывает, как пробегал родной регион. Когда приближалась граница республики, вспоминает он, силы были уже на исходе. Но как только на горизонте появилась стела с надписью «Чаваш Ен», моментально появилась энергия двигаться дальше. Удалось побывать в Ядринском районе, отметиться в Моргаушском и Аликовском, пробежаться по Новочебоксарску и Чебоксарам. В итоге «расслабился» и провел в Чувашии неделю. Хотелось встретиться с друзьями, провести время с родственниками: «Задержался, зато подзарядился».

В пути от Ядринского шоссе до монумента Матери Максима, как это иногда бывает, сопровождал спортсмен-любитель Никита Петров. Бежать тандемом тяжелее, отмечает марафонец, зато веселее. Вот и телефонное интервью «Советской Чувашии» он давал в пути. «Спасибо за интересную беседу, — поблагодарил земляк. — Я с вами «пробежал» километров десять».

Фото из Инстаграма Максима Егорова.

У каждого города и поселка на маршруте своего путешествия Максим Егоров обязательно делает селфи. В Чебоксарах таким образом он отметился в конце февраля, а в Челябинске — в начале апреля.