От Алатыря до Ядрина

Спели любимую — «В землянке».

МОРГАУШСКИЙ РАЙОН. Акцию «Парад у дома ветерана» поддержали не только в Чебоксарах, но и в районах республики. В День Победы персональный концерт провели и для 95-летнего жителя села Моргауши Николая Алексеева.

Работники культуры Централизованной клубной системы, облачившись в солдатскую форму старого образца, спели для ветерана песни военных лет. Выполнили и музыкальную заявку защитника Отечества, исполнив его любимую песню «В землянке».

«Спасибо! Вновь почувствовал себя молодым», — поблагодарил Николай Гаврилович. К слову, фронтовик считает 9 Мая тройным праздником. Во-первых, День Победы — самый главный праздник страны. Во-вторых, именно в День Победы, 9 мая 1950 года, он вернулся домой после войны. А, в-третьих, ровно через 9 лет, 9 мая 1959 года у Николая Алексеева с его супругой родилась двойня.

В День Победы Николая Гавриловича поздравил глава администрации Моргаушского района Ростислав Тимофеев и вручил ветерану подарки. А персональные парады у окон ветеранов прошли также в Кадикасинском, Тораевском и других сельских поселениях. Работники культуры и волонтеры подарили фронтовикам песни военных лет.

Фото cap.ru

Несмотря на солидный возраст, Николай Алексеев старается жить активно, интересуется всем, что происходит в мире, республике, районе.

Рассольник — фронтовой, картофель — командирский.

НОВОЧЕБОКСАРСК. На «Полевой кухне Победы» участники онлайн-конкурса, организованного городскими библиотеками с 1 по 9 мая, готовили на плите, на костре и в печи.

Военно-полевая кухня в годы Великой Отечественной войны для солдат была не просто возможностью поесть, но еще и мимолетным возвращением к мирной жизни, временем, когда можно передохнуть и словно по-домашнему пообщаться с друзьями-однополчанами, рассказывали участникам организаторы конкурса. Блюда для бойцов готовились нехитрые, порой повар произвольно мешал в котле мясо, крупы, овощи — все, что имелось под рукой. Топилась полевая кухня дровами, вода в котле закипала примерно 40 минут, обед из двух блюд на роту солдат готовился около трех часов, ужин — полтора часа. Привычными солдатскими блюдами считались кулеш (суп из пшена и сала), борщ, щи, тушеный картофель, гречка с мясом. Такие яства были калорийными и достаточно легко готовились в походных условиях.

Вот и новочебоксарцы в преддверии майских праздников взялись за приготовление «солдатского меню». Кто-то кухарничал дома, кто-то в деревне или на даче, готовили взрослые и дети, семьями и поодиночке. Свои фотоотчеты конкурсанты присылали в электронном виде, сопровождая их информацией о том, как именно делалось блюдо. Каких только кушаний ни наготовили участники: рассольник «Фронтовой», картофель «Командирский» с мясом, полевой суп «На привале»… Самым популярным же блюдом у участников была гречневая каша с тушенкой.

Фото cap.ru

Некоторым конкурсантам во время приготовления блюд солдатского меню удалось воссоздать атмосферу военных лет.

Очистят от мусора и превратят в зону отдыха.

ШУМЕРЛЯ. Интересная и комфортная зона скоро появится у Статуевского пруда, обещают в администрации города. Люди часто приходят на это место, называемое в народе «дамбой», чтобы насладиться красотами природы, порыбачить, отдохнуть с семьей или с друзьями. Но, увы, после таких посиделок здесь нередко остаются горы мусора.

Решить проблему власти намерены с помощью инвесторов, которым предложено облагородить этот живописный уголок и превратить его в комфортную зону отдыха. На сегодня, по данным администрации, ведутся переговоры с заинтересованными организациями, готовыми к вложению инвестиций.

Между тем, на подъезде к «дамбе» отдыхающие шумерлинцы уже успели заметить рассыпанный повсюду кирпич. Среди людей прошел слух, что пруд сделают частной зоной и совсем закроют.

Как заверили в администрации города, опасения горожан напрасны. Скоро возле пруда построят дорожки, облагородят тропинки, проведут уборку территории. В планах установить тут игровую площадку для детей и малые архитектурные формы, наладить освещение. Конечно, без коммерческой составляющей не обойдется — инвес-тор может организовать прокат лодок, беседок и домиков отдыха, но посещение гражданами водоема и прибрежной территории не будет ограничено или, тем более, запрещено — разъясняется на официальном сайте Шумерли. В Управлении градостроительства и городского хозяйства администрации города заверили, что с концепцией обустройства Статуевского пруда горожан обязательно ознакомят.

Фото cap.ru

Частный инвестор возьмется за облагораживание территории шумерлинского пруда.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Добрых дел — на целый сад.

В АЛАТЫРЕ презентовали обновленный фильм «Сурский рубеж». К 75-летию Великой Победы телевизионщики сов-местно с преподавателем алатырского филиала Чувашского госуниверситета Светланой Лукишиной дополнили фильм новыми материалами и выложили его в Интернет.

В КАНАШСКОМ РАЙОНЕ еще накануне 9 Мая в Новых Шальтямах культработники установили на улицах радиоаппаратуру. Весь Первомай они почти не выходили из звукозаписывающей студии дома культуры: записывали песни, стихи, читали фронтовые письма. А в День Победы все это торжественно прозвучало по громкоговорителю. По словам местных жителей, песни были слышны даже в отдаленных уголках деревни.

В ЯЛЬЧИКСКОМ РАЙОНЕ в деревне Новое Янашево на месте старого обелиска в честь героев войны возвели новый памятник. На мраморных плитах высечены фамилии тех, кто пал смертью храбрых и кто вернулся с Победой домой. Инициаторами благородного дела стали местные жители.

В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ братья Сергей и Борис Порфирьевы в преддверии 75-летия Великой Победы решили поддержать акцию «Сад Памяти». В общей сложности активистами и их помощниками было высажено свыше 7 тысяч молодых сосен на территории Малоянгорчинского сельского поселения и деревни Толбайкасы.