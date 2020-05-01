Торговые центры пока не откроют

Но о стратегии и продвижении бренда Чувашии надо думать.

Ситуация с коронавирусом в республике меняется очень быстро, что подтверждают минувшие праздничные дни, сказал врио Главы Чувашии Олег Николаев на вчерашней правительственной планерке. Если в последние дни апреля мы могли строить достаточно оптимистичные прогнозы, то в первые дни мая ситуация в корне изменилась не в лучшую сторону.

Еще недавно почти у 90% заразившихся болезнь проходила бессимптомно, то сейчас больных с выраженными клиническими показаниями стало «достаточно много». Причем немалая доля заболевших прибыли из других регионов, при этом они не сочли необходимым пройти соответствующие процедуры, подвергнув опасности своих близких.

Как сказал Президент России Владимир Путин на позавчерашнем совещании, каждый регион должен принимать решение о поэтапном снятии ограничений, исходя из обстановки.

В нашей республике она пока такова, что о предполагавшемся ранее открытии торговых центров и речи не может быть, сказал врио Главы. Как и о полном возобновлении межмуниципальных пассажирских перевозок.

Поручение. Усилить контроль за работой муниципальных органов по противодействию распространению коронавируса.

Обращаясь к руководителям муниципалитетов, врио Главы подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация зависит от их активности и грамотности действий. Прежде всего, в части работы с прибывающими из других мест, проведения дезинфекции, а также с предприятиями, получившими разрешение на возобновление работы. В первую очередь главы администраций районов и городов несут ответственность за безопасность и благополучие людей, напомнил Олег Николаев. Он поручил и.о. руководителя Администрации Главы республики Вячеславу Борисову «более четко контролировать действия муниципальных образований в данном направлении».

Поручение. Не допускать задержек с дополнительными выплатами медперсоналу, оказывающему помощь больным коронавирусом.

Министр здравоохранения Владимир Степанов доложил о состоянии дел со стимулирующими выплатами для данной категории врачей и среднего медперсонала. Общая сумма таких выплат предусмотрена в размере 237,6 млн рублей, в том числе 209 млн — из федерального бюджета. Из республиканского бюджета на днях выделено дополнительно 18,7 млн рублей. На 11 мая произведены выплаты 2411 медицинским работникам.

Врио Главы поручил ускорить работу по выплатам и до 15 мая, как обозначил Президент страны, представить все необходимые отчеты. Порядок с выплатами и далее держать под четким жестким контролем. Такое же поручение дано министру труда и социальной защиты Алене Елизаровой по выплатам социального характера. «Люди должны вовремя и сполна получать положенное. Никаких просрочек с выплатами допускать нельзя», — подчеркнул Олег Николаев.

Поручение. Реализовать межведомственные мероприятия по определению и предоставлению рабочих вакансий.

Ситуация на рынке труда в республике обострилась. С начала этого года к 12 мая численность зарегистрированных безработных увеличилась с 4,4 тыс. до 17,8 тыс. человек, или в 4,2 раза. Уровень безработицы по отношению к численности экономически активного населения составил около 3% против 0,68% на 1 января с. г. Эти цифры прозвучали в докладе министра труда и социальной защиты Алены Елизаровой о текущей обстановке с занятостью.

На реализацию мер по содействию занятости в 2020 году намечено направить 598 млн рублей, сказала министр. 196 млн из них уже направлено. Дополнительная потребность в средствах для помощи безработным составляет 361 млн рублей. В мероприятиях по содействию занятости предусмотрено участие более 79 тыс. человек.

Врио Главы указал на необходимость разработки и реализации межведомственных мер в части составления базы рабочих вакансий, чтобы претенденты смогли воспользоваться ими быстро и эффективно.

Поручение. Подготовить к предстоящему Дню предпринимателей публичное позиционирование данной сферы как одной из важнейших в экономике.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин представил стратегию развития деятельности министерства на 2020-2024 годы. В числе главных задач — создание условий для реализации крупных инвестпроектов, деятельности предпринимателей, повышения экспортного потенциала, развития туризма… На этой основе намечается увеличить валовой региональный продукт на 16%, инвестиции в основной капитал — на 9%.

В докладе отмечены основные направления деятельности малого и среднего бизнеса. В том числе — по его поддержке в текущей кризисной ситуации. Общий же объем финансирования поддержки за предстоящие четыре года составит порядка 4 млрд рублей.

У предпринимателей есть свой день в году, который нынче отмечается 26 мая. Ситуация не позволит отметить его в привычном формате, поэтому надо напомнить о важности вклада бизнесменов в экономику, используя цифровые технологии, поручил Олег Николаев.

Врио Главы также заострил внимание министра на продвижении национального бренда республики в рамках стратегии развития экономики, указав, что данный вопрос находится «на пересечении деятельности всех других министерств. Это направление должно стать сквозным».