ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент России

«Великая Отечественная война оставила глубочайший след в судьбах народов Советского Союза и в судьбах народов Российской Федерации, неотделима от истории каждой российской семьи. Именно это лежит в основе того, что мы делали и будем делать, а именно защищать правду историческую, защищать имена наших героев… Везде, везде есть свои герои Великой Отечественной войны — фронтовики и труженики тыла. Именно им нужно уделить самое высокое, пристальное сердечное внимание и заботу. Память и гордость должны объединять нас, делать сильнее, помогать молодым людям в полной мере осознать свою сопричастность Родине, великим делам своих предков, ответственность за будущее России».