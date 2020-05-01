Поздравления с 75-летием Великой Победы

Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю вас с 9 Мая, с праздником Победы!

Этот год особенный, Указом Президента России Владимира Владимировича Путина он объявлен Годом памяти и славы, ведь со дня окончания Великой Отечественной войны минуло уже 75 лет.

9 Мая все мы, в каждой семье вспоминаем героев, тех, кто сражался за Победу и самоотверженно работал в тылу, кто защищал свою Родину, свой дом, свою любовь. Многие не вернулись. И сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить каждого.

Дорогие ветераны! Мы и наши дети берем с вас пример, оценивая свою жизнь и поступки, сверяясь с вами. Это ваша отвага и ваша самоотверженность спасли наше Отечество. Спасибо вам!

Уважаемые жители Приволжского федерального округа! Будем бережно хранить нашу Родину и память обо всех, кто погиб ради нас с вами, ради наших детей и внуков.

С праздником! С Днем Победы!

Полпред Президента России в ПФО

Игорь Комаров

Хаклӑ ентешӗмӗрсем!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Девятое мая. Всего два слова. И целая гамма полярных чувств и эмоций: от безграничной радости до неутихающей боли. Мы гордимся бессмертными подвигами наших отцов и дедов. И скорбим о том, что страшная война своим огненным дыханием опалила каждую семью. «Не люди умирают, а миры», — писал поэт. Нет, время не всегда лечит. Ушли в мир иной и больше никогда не вернутся миллионы соотечественников. Это невосполнимая потеря.

Все не вечно. Но наши отцы и деды, покидая земную жизнь, оставляют нам драгоценное наследие. Умение не бояться трудностей, преодолевать препятствия судьбы и, будучи в экстремальной ситуации, все же надеяться и верить в себя. Эти замечательные качества особенно нужны сегодня всем нам, оказавшимся в чрезвычайно сложном положении. Уверен, что мы будем достойными наследниками прошедшего сквозь тяжелейшие испытания легендарного поколения победителей.

Желаю всем вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов, благополучия, счастья и, конечно, любви! С праздником Победы!

Первый заместитель председателя Совета Федерации,

первый Президент Чувашской Республики

Николай Федоров

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Для нашей страны это не просто праздник, это день памяти и благодарности за безмерный подвиг героев, участников войны и тружеников тыла.

Мы все помним: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Я благодарю всех жителей Чувашии, кто принял участие в акции «Вместе гордимся» и рассказал историю героев своей семьи. Эту летопись мы продолжим писать все вместе.

Мы всегда будем помнить о том, какой ценой завоеван мир на нашей земле, что пришлось пережить людям на фронте и в тылу, во время сражений и во время строительства новых оборонительных рубежей, на заводах и на полях.

Уважаемые ветераны! Низкий вам поклон за стойкость, мужество и самоотверженность, за сохранение и приумножение славных боевых и трудовых традиций Отчизны.

Дорогие земляки, в этот день желаю вам здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой! С праздником!

Врио Главы Чувашской Республики

Олег Николаев

Уважаемые жители Чувашии!

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас со всенародным праздником — Днем Великой Победы!

75 лет отделяют нас от победного мая 1945 года, но время лишь усиливает величие совершенного советским народом подвига, который в наших сердцах будет жить вечно. День Победы — это победная точка в самой кровопролитной и жестокой войне за Родину. Это радость мирной жизни для миллионов людей, гордость за ветеранов, чье мужество и доблесть составляют славу Отечества.

Жители нашей республики внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Десятки тысяч наших земляков воевали на фронтах, днями и ночами ковали Победу в тылу. В каждой семье хранится память о тех великих годах. Нам, детям и внукам защитников Отечества, завещано беречь Россию, трудиться во благо своего народа, с честью и гордостью нести через годы Знамя Победы. Все мы в неоплатном долгу перед поколением победителей. Возвратить этот долг мы можем только реальными делами. Этот подвиг народа дает нам нравственные ориентиры и опору для созидания, силы, чтобы преодолевать любые испытания нынешнего времени.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! С праздником! С Днем Великой Победы!

С уважением депутаты Государственной Думы

Анатолий Аксаков и Игорь Моляков

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со всенародным праздником — 75-летием Победы советского народа над фашистской Германией.

Наша Великая Победа стала событием всемирно-исторического значения. Мы отстояли мир, спасли большую часть человечества от физического уничтожения. Во имя этого отдали свои жизни миллионы наших граждан всех национальностей. Подвиг их бессмертен, память о них переживет века.

Вернувшиеся с полей сражений фронтовики-победители совместно с теми, кто ковал Победу в тылу, в кратчайшие сроки восстановили разрушенную войной экономику, всемерно развивали социальную сферу и тем самым заложили основу нашего нынешнего благополучия. Земной поклон вам, дорогие ветераны!

К сожалению, ныне в некоторых странах пытаются переписать историю Второй мировой войны, умалить роль нашей державы в Победе над фашизмом. Но этому не бывать, правда сильнее лжи, и мы всячески будем отстаивать истину, и одержим победу и в этой борьбе.

Преодолеем мы и трудности, вызванные эпидемией коронавируса, для этого руководством страны и нашей республики делается все возможное, а граждане наши демонстрируют организованность, сознательность, сплоченность и решимость. Нет никакого сомнения, что непременно наступит день, когда мы, все россияне, будем широко и торжественно отмечать во всех городах и селах юбилей величайшей Победы и успех в борьбе с нынешним злом — пандемией.

Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, счастья, силы духа, дальнейших успехов в ратном и мирном созидательном труде.

Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Николай Малов

Дорогие ветераны!

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Эта священная дата имеет огромное значение для каждого из нас. В этот день мы чтим тех, кто защищал Родину на полях сражений, кто выстоял в тылу и приближал Победу.

На нас — наследниках Великой Победы — лежит ответственность за страну, мирное будущее которой завоевали наши ветераны и труженики тыла. Мы должны быть достойны бессмертного подвига наших фронтовиков. А память об их мужестве и стойкости, силе духа и любви к Родине всегда будет жить в наших сердцах.

В этот знаменательный майский день в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне примите самые искренние пожелания мира и добра, твердости духа и крепкого здоровья!

С Днем Победы!

С уважением,

депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Леонид Черкесов

Дорогие земляки — ветераны, труженики тыла!

От всего сердца поздравляю вас со священным праздником — 75-й годовщиной Великой Победы!

9 Мая — это олицетворение чести, стойкости и беспримерного мужества, проявленных нашим народом в боях за Родину. Великий День Победы оставил отпечаток на века. Мы искренне гордимся теми, кто погиб, пропал без вести, воевал и вернулся, благодарим и храним вечную память.

С праздником вас, кто прошел войну, кто знает о ней не понаслышке. С праздником вас, кто беззаветно трудился в тылу и своим трудом приближал Победу. С праздником, кто родился в мирное время и чей долг — сохранить мир, доставшийся нам столь дорогой ценой. Низкий вам поклон.

Особо поздравляю ветеранов и тружеников тыла кондитерской фабрики «АККОНД» — всех тех, кто трудился на благо Отчизны и в тяжелые послевоенные годы помогал восстанавливать народное хозяйство.

Желаю вам и всем вашим родным мира, крепкого здоровья, счастья и благополучия, праздничного настроения! Долгих лет жизни вам, дорогие ветераны!

Депутат Государственного Совета

Чувашской Республики,

генеральный директор АО «АККОНД»

Валерий Иванов

Дорогие ветераны и жители Чувашской Республики!

От имени коллектива следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа остается в наших сердцах.

В этот день мы чтим память павших и чествуем ветеранов, героически вставших на пути нацизма, отдаем дань глубокого уважения труженикам тыла, самоотверженно ковавшим Великую Победу!

Наш святой долг — не только заботиться о живых героях, помнить ушедших от нас, но и не допустить искажения их подвига, остановить неонацизм.

Низкий поклон ветеранам за мужество, стойкость и отвагу!

С глубоким уважением

руководитель следственного управления

Следственного комитета РФ по Чувашской Республике

Александр Полтинин

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Коллектив филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») — «Чувашэнерго» от всей души поздравляет вас с 75-й годовщиной Победы!

С честью выдержав все испытания военного времени, вы и в мирные дни не остались в стороне от ратных дел. Своим трудом восстанавливали и строили заново большую энергетику родной Чувашской Республики, которую мы получили от вас в наследство. Будьте уверены, все ваши добрые начинания и традиции в надежных руках, молодое поколение их продолжит и приумножит.

Вся ваша жизнь является примером мужества и стойкости, не сдавайтесь и сегодня. Вы нужны вашим детям, внукам и правнукам, ваши бесценные знания и опыт всегда будут востребованы. Мы гордимся вами, поколением, давшим миру Победу.

Дорогие ветераны! Низкий поклон всем, кто проявил доблесть на поле боя и в тылу. Искренняя благодарность ныне живущим! Желаем вам долгих лет, здоровья и благополучия! С праздником!

С уважением

заместитель генерального директора

ПАО «МРСК Волги» — директор филиала «Чувашэнерго»

Дмитрий Иванов