Здание завода в Алатыре украсил портет летчицы Зои Парфеновой

Портрет уроженки Чувашии, летчицы Зои Парфеновой украсил стену четырехэтажного здания завода «Электроприбор» в Алатыре. Чебоксарским художникам понадобилось четыре дня, чтобы изобразить ветерана в молодости и нарисовать рядом самолеты У-2 (По-2), на которых она летала. Проект направлен на сохранение исторической памяти, говорят на заводе.

Уроженка Алатыря Зоя Парфенова до войны была летчиком-инструктором аэроклуба, принимала участие в боях на Северном Кавказе, Таманском и Крымском полуостровах. Гвардии старший лейтенант Парфёнова совершила 739 боевых вылетов, она единственная женщина из Чувашии, удостоенная звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.