Самоизоляция – что после? Возвращение к прежней жизни будет поэтапным

Спустя месяц самоизоляции из-за пандемии коронавируса наметился свет в конце тоннеля. В среду на совещании, проведенном Президентом России Владимиром Путиным при участии глав регионов, были представлены рекомендации по постепенному снятию ограничений.

Одним из разработчиков проекта выступил Роспотребнадзор, но никаких определенных сроков его руководитель Анна Попова не называла. Решение о снятии тех или иных ограничений каждый субъект федерации принимает самостоятельно, руководствуясь тремя показателями: темпом прироста заболеваемости, свободным коечным фондом для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией и показателем охвата тестированием, чтобы понимать, насколько широко инфекция распространена в том или ином регионе. «Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад, — предостерег Владимир Путин от непродуманного снятия ограничений. — Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение – и коллег из Правительства, и глав регионов – крайне высока».

После совещания врио Главы Чувашии Олег Николаев сказал: «Мы будем действовать очень осторожно и к 12 мая тщательно проанализируем, как развивается болезнь, какие отдельные ограничительные меры можно снять». Наиболее пострадавшая из-за вынужденного отдыха потребительская сфера тоже начнет возвращаться в прежнее русло поэтапно. Как подчеркнул Олег Алексеевич, при соблюдении определенных условий, исключающих неконтролируемые контакты с больными: «Мы видим возможность разрешения работы тем торговым предприятиям, которые стоят обособленно, имеют отдельный вход, где в одном помещении осуществляет деятельность одно юридическое лицо без арендных отношений. В случае если они оформят соответствующую декларацию безопасности, возьмут на себя ответственность за то, чтобы соблюдать все меры безопасности, то, конечно же, мы, скорее всего, в ближайшее время все меры для возобновления их работы примем».

А через неделю «мы разрешим без больших групп заниматься спортом и осуществлять прогулки», надеется врио Главы республики. Его планы укладываются в предложенный Роспотребнадзором первый этап: разрешить занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работу объектов торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.

Надо полагать, что если темпы распространения коронавируса в регионе удастся замедлить, то затем можно будет перейти ко второму из рекомендованных Роспотребнадзором этапу, когда начнут открываться объекты торговли и услуг большей площади, школы и детские сады, а гулять на улице разрешат всей семьей – от мала до велика.

На заключительном этапе планируется открыть для широкой публики парки, скверы, все остальные предприятия торговли, а также гостиницы и общепит. Но при этом не следует сразу забывать о «социально-санитарном» дистанцировании. Переход ко второму и третьему этапам будет осуществляться по рекомендациям главных санитарных врачей регионального уровня.

А как у них?