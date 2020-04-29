«День Победы» будет звучать, несмотря ни на что

9 Мая – из окон домов

Этот День Победы будет не таким, как мы привыкли его видеть, без портретов в многотысячном Бессмертном полку, широкой рекой текущих по главным улицам столицы республики, без зрелищного шествия Сводного полка Чебоксарского гарнизона и без грандиозного салюта. Но мы будем его отмечать! Дома, в кругу семьи, вспоминая о своих родных, вставших на защиту Родины с оружием в руках или ковавших Победу в тылу, мы будем перелистывать семейные альбомы, созваниваться с родными и петь любимые «Катюшу», «Смуглянку», «Десятый батальон»…

О том, как приобщиться к самому ожидаемому событию года – празднованию 75-летия годовщины победы в Великой Отечественной войне – в условиях, когда приходится в целях безопасности оставаться дома, рассказывалось на пресс-конференции, посвященной подготовке к майским праздникам. На видеоконференцсвязи с журналистами были заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Алла Салаева и региональные министры.

— Впервые за многие годы мы проводим пресс-конференцию, посвященную майским праздникам, в дистанционном формате, — с сожалением отметила Алла Салаева. – И в первую очередь хочется обратить внимание на сложную ситуацию, которая сложилась в стране по коронавирусу. Поэтому основные акции и мероприятия 1 и 9 Мая пройдут в онлайн-формате.

По словам зампредседателя Кабинета министров, ежегодно 1 мая более 20 тысяч работников предприятий, членов профсоюзов, ветеранов труда, студентов и рабочей молодежи, выходили на улицу и принимали участие в праздничном шествии. В этом году организовать парад трудовых коллективов невозможно, однако ничто не мешает провести его удаленно.

— Мы запустили акцию среди предприятий республики #ПерлеПервомай (#ВместеПервомай), чтобы с одной стороны поздравить всех наших тружеников с праздником, а с другой — дать возможность трудовым коллективам в своих видеороликах рассказать о себе. Например, можно поведать об истории становления своего завода и о вкладе в развитие республики, 100-летие которой мы отмечаем в этом году, — сообщила Алла Леонидовна.

К слову, на призыв присоединиться к первомайской акции уже откликнулись тракторный, чапаевский и электроаппаратный заводы, Чувашский госуниверситет имени И. Н. Ульянова и другие предприятия и организации. Возможно, в преддверии Дня Победы участники расскажут и о том, как их завод работал во время войны. Напомним, на территории Чувашии за годы Великой Отечественной было создано 14 предприятий. Большой вклад в дело Победы внесли и труженики села…

В таком же дистанционном формате пройдет и юбилейный День Победы, подчеркнули на брифинге.

— Увы, как бы нам ни хотелось встретиться и пообщаться в такой день с ветеранами, необходимо минимизировать все контакты с ними, — вздохнула Алла Салаева. – Но подарки для ветеранов обязательно будут! Волонтеры Победы, сотрудники соцзащиты, естественно, соблюдая все меры безопасности, принесут поздравительные открытки от врио Главы Чувашии Олега Николаева и пакеты с подарками.

Кстати, один из самых ценных – новинка Чувашского книжного издательства «Чувашия в годы Великой Отечественной войны». В ней собраны уникальные снимки, архивные материалы о героях-земляках и тружениках тыла, участниках строительства Сурского оборонительного рубежа. По мнению заместителя председателя Кабинета министров, книгу полезно приобрести и семьям с детьми.

Между прочим, именно малыши сейчас вместе со своими инициативными родителями принимают самое активное участие во всех акциях и флэшмобах, посвященных 75-летию Победы: готовят рисунки, видеоролики о прадедушках и прабабушках, читают стихи и разрисовывают окна в рамках акции #МИРНЫЕ_ОКНА. Кто-то украшает окна рисунками, посвященными Дню Победы, флагами, кто-то расписывает их красками в соответствующем стиле, есть также люди, которые прикрепляют портреты своих родных – участников Великой Отечественной войны…

Все больше жителей республики присоединяются и к флэшмобу #Вместегордимся, инициированному врио Главы Чувашии Олегом Николаевым. Таких видеоисторий набралось уже более шести тысяч, и архив продолжает пополняться новыми сюжетами с портретами своих героев. Часть из них покажут 9 Мая на местных телеканалах, но полностью коллекция будет систематизирована на специально созданном сотрудниками Мининформполитики сайте.

— Все, что сейчас делается в социальных сетях ко Дню Победы, немного разрозненно, а нам бы хотелось, чтобы память о подвигах, которые совершили наши прадеды, оставалась надолго и была легко доступна на едином портале, — сообщил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов. — Поэтому мы создали сайт pobeda.cap.ru, где собрана вся интересная информация о праздновании в республике 75-летней годовщины Победы. Здесь будет представлен и план основных мероприятий на 9 Мая, и полезные ссылки на акции…

Итак, 9 мая в 10 утра состоится обращение Президента страны. Затем начнется многочасовой всероссийский телемарафон чествования ветеранов в разных уголках страны. В 19:00 эфиры всех телеканалов прервутся для трансляции Минуты молчания. По ее окончании ведущие предложат жителям страны выйти на балконы или встать у окна, держа портреты своих родных, и исполнить всенародно любимую песню День Победы. «Если мы все в таком порыве исполним песню, которую, я уверена, каждый хранит в своем сердце, это будет поистине эмоционально яркий, важный момент всеобщего единения», — сказала Алла Леонидовна.

Ну а завершит День Победы свет в окне. В 22 часа россиянам предлагается вновь подойти к своим окнам и зажечь свечи, соблюдая все меры предосторожности, или любые фонарики. Акция символизирует свет нашей памяти о тех, кто ценою своей жизни отстоял когда-то Родину. Но, пожалуй, это будет еще и свет надежды, веры в то, что вместе мы выстоим и в нынешней борьбе уже с иными угрозами, преодолеем любые трудности.

СЛОВО МИНИСТРАМ Роза Лизакова, министр культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «Госархив Чувашии, Национальная библиотека в рамках юбилея Победы подготовили множество архивных материалов. Огромный пласт уникальных сведений из писем, журналов, газет и других изданий переведен в цифру. Подготовлены аудиокниги чувашских писателей и поэтов о Великой Отечественной войне для детей. Произведения читают актеры наших театров. Подготовлены записи концертов, спектаклей. Около 30 виртуальных выставок представлено на сайтах музеев. Все это многообразие представлено на баннере министерского сайта «Год памяти и славы». Кроме того, в рамках проекта «Искусство Победы» Чувашский государственный художественный музей оцифровал 28 работ чувашских художников о Великой Отечественной войне. Среди них картины Николая Овчинникова, Никиты Сверчкова и других. Все полотна сохранились в хорошем качестве. Всего 550 баннеров различных размеров установлены на улицах и остановках в районах и городах республики». Алена Елизарова, министр труда и социальной защиты Чувашии: «Главные герои Дня Победы – наши ветераны. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы они почувствовали нашу заботу и благодарность. В республике проживают более 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Указом Президента России для них учреждена единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей, по 50 тысяч выделено труженикам тыла. Часть жителей Чувашии уже получили эти выплаты. Также по решению врио Главы Чувашии Олега Николаева дополнительную выплату в размере 25 тысяч рублей получат порядка 500 человек. Уже вчера органы соцзащиты перечислили эту республиканскую выплату и на днях наши ветераны ее получат. Подготовлены также именные подарки и открытки ветеранам, которые начнут доставлять с 6 мая. Всего заготовлено 570 таких презентов».

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Вручение медалей пришлось отложить

Чуть более 10 тысяч юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» планировалось вручить ветеранам Чувашии. Большую часть из них – 7,5 тысячи, по словам Аллы Салаевой, успели вручить до того, как в республике были введены ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, остальные три тысячи будут подарены ветеранам, когда отменят режим самоизоляции. «Такая медаль все же должна вручаться ветеранам в торжественной обстановке, — отметила зампредседателя Кабинета министров. — Чтобы участник войны смог поведать свою историю, чтобы дети и внуки могли прочувствовать торжество такого особенного момента».