Число жертв коронавируса в Чувашии достигло восьми человек

Накануне в паллиативном отделении чебоксарской Центральной городской больницы умер мужчина в возрасте 90 лет с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Медики констатировали наличие тяжелых хронических заболеваний: сердечной недостаточности, гипертонии 3 стадии, ишемии головного мозга, ишемической болезни сердца.

По состоянию на 27 апреля коронавирус подтвержден у 421 жителя Чувашии.

Еще 42 человека ожидают подтверждения результатов анализов.

Выздоровели и выписаны из больниц — 47 человек.

Под наблюдением находятся 1522 человека, в том числе 53 человека в обсерватории «Алые паруса» и 4 человека, вывезенные из Бали.