Стали известны результаты тестов на коронавирус руководства республики

Вчера в Дом правительства пришли результаты анализов на коронавирус. Как уже сообщала «СЧ», 22 апреля эту медицинскую процедуру прошли врио Главы Чувашии, сотрудники его администрации, министры, руководители государственных комитетов и республиканских ведомств. У всех тестов результаты отрицательные, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии.