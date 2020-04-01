Стали известны результаты тестов на коронавирус руководства республики

Вчера в Дом правительства пришли результаты анализов на коронавирус. Как уже сообщала «СЧ», 22 апреля эту медицинскую процедуру прошли врио Главы Чувашии, сотрудники его администрации, министры, руководители государственных комитетов и республиканских ведомств. У всех тестов результаты отрицательные, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии.
Опубликовано: 24 апреля 2020 г.
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