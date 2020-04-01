Министры и сотрудники Администрации Главы Чувашии сдали тест на коронавирус

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня, 22 апреля, анализ на коронавирусную инфекцию в добровольном порядке сдали министры, руководители государственных комитетов, республиканских ведомств, а также руководители подразделений Администрации Главы Чувашии.

Забор биоматериалов организовали в Доме Правительства. Тесты сдавались по рекомендации Роспотребнадзора, поскольку правительство, независимо от обстоятельств, продолжает работу.

Отметим, что по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева большинство совещаний, к примеру, еженедельные планерки и заседания Кабинета Министров теперь проходят в усеченном формате или в режиме видео-конференц-связи.

Ранее тест на коронавирус в добровольном порядке сдали депутаты Государственного Совета Чувашии.

 

Фото www.cap.ru

Опубликовано: 22 апреля 2020 г.


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