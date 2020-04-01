Возвращение жителей Чувашии из-за рубежа — на контроле Олега Николаева

В гостях хорошо, а дома лучше — с особенной остротой правоту старой народной мудрости осознали многие наши туристы, оказавшиеся в эти дни за пределами России. Из-за пандемии коронавируса прекратилось регулярное и чартерное авиасообщение между странами, и они не могут вылететь на родину.
По состоянию на 16 апреля за границей находилось 205 жителей Чувашии, в том числе 18 несовершеннолетних детей. Больше всего их остается в Таиланде, Индии, США, Индонезии. Чтобы помочь соотечественникам вернуться, создан оперативный штаб, работу которого контролирует лично врио Главы республики Олег Николаев. «Задача этого оперативного штаба — выйти на каждого человека, выяснить их потребности и помочь организовать логистику прибытия в Российскую Федерацию», — говорит министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Анисимов.
16 апреля вечером в Казани приземлился рейс из Бангкока с 179 гражданами России, среди которых были четверо жителей Чувашии. Семья из нашей республики отправлена на двухнедельный карантин в обсерватор на базе санатория «Ливадия» под Казанью. Об этом Олег Николаев договорился с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. По завершении карантина они вернутся в Чувашию.
Формированием так называемых вывозных списков занимается Минкомсвязь России. По вопросу уточнения данных о жителях Чувашии, находящихся за пределами страны, и необходимости оказания им помощи с ведомством взаимодействует Мининформполитики региона, сообщают в этом ведомстве.
На Едином портале госуслуг размещена специальная форма сбора информации о россиянах, которые хотят вернуться на родину из-за границы, но не могут этого сделать. На основе получаемых данных формируются специальные авиарейсы из той или иной страны. Кроме того, все, у кого есть на руках обратные билеты в Россию на период с 16 марта по 31 мая, могут претендовать на дополнительную финансовую поддержку.
Самолеты с нашими соотечественниками прибывают в аэропорты семи российских городов, ближайшие к нам находятся в Москве, Казани и Уфе. Правительство региона, где проживает гражданин, организовывает его встречу в аэропорту и сопровождение до места нахождения обсерватора — по возвращении из-за границы россияне должны в обязательном порядке соблюсти 14-дневный карантин.
КСТАТИ
Информация о том, что в республике создан оперативный штаб, в чью задачу входит оказание помощи соотечественникам в возвращении на родину, появилась на страничке «СЧ» в Инстаграме 17 апреля. А уже на следующий день на нее откликнулась пользователь под ником lydochka. «Помогите, пожалуйста. Нахожусь в США. Не могу выехать. В страну въехала 30 ноября, билет обратный имею (аэрофлот), гражданство имею одно/российское, проживаю и прописана в Чебоксарах.Связаться здесь нет возможности: телефоны молчат или ничем помочь не могут. Госуслуги не работают». Как сообщают в Мининформполитики Чувашии, с женщиной связались и, насколько можно понять, ее проблема уже решается.