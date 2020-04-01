В Чувашии работает «горячая линия» по ситуации с коронавирусом

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафиксированными случаями этой болезни, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии: 8(8352) 26-14-14.

Также получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам, передать информацию о лицах, прибывших в Чувашию из стран-очагов COVID-19, можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике: (88352) 58-24-48, 58-51-66.

«Горячая линия» по вызову волонтеров для доставки продуктов и лекарственных препаратов населению старше 60 лет: 8-800-201-32-60, 26-11-11.

Опубликовано: 17 апреля 2020 г.


Читайте также:

В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Цитата номера
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Соревнования переносятся до особого распоряжения
Чистые руки, маска и мыло. COVID-19 в вопросах и ответах
В московских аэропортах контролируют здоровье прилетающих пассажиров
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Чувашии
В Чебоксарах дезинфицируют общественный транспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.