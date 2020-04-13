Подведены итоги первой недели дистанционного обучения

Учителям рекомендовали не ставить детям «двойки» и «тройки»

Миновала первая неделя дистанционного обучения в школах республики. И, что тут скрывать, всем участникам образовательного процесса она далась нелегко. Детям после затяжных каникул непросто было настроиться на учебу, родителям приходилось контролировать учебный день своих чад, а в некоторых случаях брать на себя и роль учителя. Но тяжелее всего, пожалуй, было педагогам — подготовить и отправить учебный материал, разослать всем домашнее задание, оценить одномоментно присланные работы от учеников, по фотографиям, где порой ничего не разобрать, и все это в условиях, когда зависают программы и со своими проблемами то и дело звонят родители…

Однако, несмотря на все трудности, новая неделя началась более-менее спокойно, отмечают в Минобразования Чувашии. Конечно, не без острых вопросов, но в целом дети и педагоги привыкают к новому формату общения. Меньше проблем стало у родителей с заходом в электронный журнал.

Напомним, чебоксарские школьники пользуются порталом «Сетевой город», где у них есть расписание уроков, дневник, почта. Здесь учителя и оставляют для учеников свои задания, материалы, проверочные тесты, а затем выставляют оценки.

Но в начале прошлой недели портал просто завис, не выдержав нагрузки. В течение первых же дней учебной недели, благодаря помощи Мининформполитики Чувашии, технические проблемы в основном удалось решить.

Увы, не справились с большим наплывом пользователей и электронные образовательные платформы, рекомендованные Минпросвещения России. По подсчетам аналитиков, полностью использовать все ресурсы этих платформ могут лишь 25% учащихся, одновременно занимающихся на них. Поэтому школам, в частности классам определенного звена, было рекомендовано использовать другие форматы общения с детьми.

«Соглашусь, что вначале, когда шла апробация дистанционного обучения, и дети по сути только привыкали, педагоги немного переборщили с объемом заданий. Ученики еще толком не разобрались с технической стороной вопроса — как прикреплять и отправлять задания в электронном дневнике, который к тому же еще подвисал, как пользоваться ресурсами образовательных порталов, а тут уже масса заданий. Мы учли претензии родителей и советовали учителям наращивать учебную нагрузку постепенно», — отметил министр образования Чувашии Сергей Яковлев на вчерашнем брифинге в Доме правительства.

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ, министр образования и молодежной политики Чувашии: «Мы проанализировали работу школ во время первой учебной недели в дистанционном формате, составили рекомендательное письмо директорам школ с учетом всех ошибок, проблемных вопросов, поэтому процесс, конечно, еще будет совершенствоваться. Будет сделано все возможное, чтобы обучение проходило как для детей, так и для учителей в более комфортных условиях».

С тем, как идет сегодня образовательный процесс ознакомилась заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии Алла Салаева. «У родителей возникает очень много вопросов: как учиться первоклашкам, что делать, если не работает Интернет и нет компьютера, как оцениваются работы учеников?.. А если ребенок не выполнил задание, потому что не смог разобраться с электронным дневником, то как тут быть?… — перечислила Алла Леонидовна заботы мам и пап.

Немало вопросов возникает и у самих учителей. Чтобы оперативно решать возникающие проблемы, Алла Салаева предложила министру еженедельно проводить онлайн планерки с директорами школ. Щадящей, с учетом понимания того, что детям все-таки нужно время, чтобы привыкнуть к новому формату учебы, должна быть и система оценки работ учеников. «Двойки» и «тройки» на первых порах рекомендовано не ставить. Снизить нагрузку просят родители и для ребят, которые учатся по субботам. Школам предложено ввести «пятидневку» или давать в это время ученикам несложные творческие задания.

Понимают в министерстве, что сильно возросло теперь и участие родителей. По большому счету, это неплохо, например, у вечно занятых мам и пап появилась, наконец, возможность выяснить, где у ребенка есть проблемы в обучении, какой предмет нужно подтянуть. Но многие родители продолжают при этом работать — удаленно или на рабочих местах, поэтому делается все необходимое и для того, чтобы ребенок мог обучаться и без помощи родных.

Например, в 12-й школе Чебоксар кроме электронного дневника выбрали более удобный, сопутствующий формат общения через мессенджер. В 8 утра здесь (для каждого класса учитель создает учебную группу) по расписанию начинается урок, учитель записывает голосовое приветствие, проверяет, все ли на месте. Ребята отвечают или кликают на сердечки. Затем просматривают видеофайлы, слушают записи или просматривают документы, отвечают на вопросы учителя. А в конце 30-минутного урока получают задание на дом. Затем перемена, и снова урок.

«Такая строгая последовательность помогает организовать ребят, настроить их на учебу, они понимают, что учебный процесс продолжается, со всей серьезностью относятся ко всем заданиям. И еще очень важно, что идет прямое общение с учителем», — поделилась на брифинге опытом директор 12-й чебоксарской школы Елена Мочалова. По мессенджеру удобнее присылать «домашку», если, конечно, гаджет учителя позволит вместить одномоментный наплыв домашних фоторабот.

Своим опытом готова поделиться со школами республики и пятая гимназия. Здесь, чтобы снизить нагрузку на учителей, составлено единое расписание для всех параллелей классов. Например, для всех 5-х классов составлен один учебный план с видеоуроками в электронном архиве, заданиями и полезными ссылками. Работу тут не требуют выполнить сразу, можно это сделать в течение одного или нескольких дней. Кроме того, гимназия пользуется электронной системой проверки заданий. Так и педагогам, и ученикам проще. Кстати, в помощь учителям Минобразования республики планирует открыть специальный ютуб-канал с видеоуроками для ребят. «И для самих педагогов можно проводить обучающие вебинары, как лучше организовать уроки», — предложила Алла Салаева.

Однако все понимают, что внедрить электронный формат обучения возможно не везде, хорошие технические ресурсы есть далеко не у каждой школы республики, да и возможности у ребят, впрочем как и у учителей, неодинаковые. Поэтому тут, как говорится, все средства хороши. В ряде школ, особенно сельских, основной акцент делают на углубленную работу с учебником, на вахте школы висят ящики для передачи домашних заданий, учебных материалов и других корреспонденций. Правда тут возникает и другая проблема — визиты родителей стали слишком частыми, поэтому учителя теперь будут готовить задания на неделю вперед. Кстати, и продуктовые наборы для льготных категорий учеников рекомендовано выдавать не на одну неделю, а на две.

Словом, проблемы по ходу обучения будут еще решаться. Главное сейчас не нужно паниковать ни учителям, ни родителям. В любом случае, как заверили на брифинге, школа обязана предоставить ученику альтернативный формат обучения, если предлагаемый по объективным причинам невозможен.

Фото Валерия Козлова

Онлайн-общение с учителем организовано пока не во всех школах, и работа больше напоминает самостоятельное обучение, а не дистанционное.

Видео Олега Мальцева