14 апреля состоится прямая линия для предпринимателей по мерам поддержки

Во вторник, 14 апреля, в 16 часов состоится прямая линия, которую проводят Минэкономразвития Чувашии, Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса и ГТРК «Чувашия».

Тема встречи – меры поддержки малому и среднему бизнесу. На вопросы будут отвечать вице-премьер – министр экономического развития Иван Моторин, руководитель Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса Александр Маслов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Рыбаков и президент Торгово-промышленной палаты Игорь Кустарин.

Прямую линию можно смотреть по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=u_BCkKwLJE0.

Кроме того, трансляция будет доступна в соцсетях Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса и ГТРК «Чувашия».

Вопросы можно оставить в комментариях на страницах соцсетей АПМБ и ГТРК «Чувашия», а также прислать на электронную почту: apmb@bk.ru.

До встречи в прямом эфире!