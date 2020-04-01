В Чувашию поступит партия средств индивидуальной защиты для медиков

Очередное заседание республиканского штаба по предупреждению распространения коронавируса началось с приятной новости: врио Главы Чувашии сообщил, что удалось договориться с Минпромторгом страны о поступлении в республику дополнительных средств индивидуальной защиты — медицинских масок, перчаток и костюмов. В первую очередь поставка будет распределена между медками.

«Неделя была достаточно напряженная, надо продолжать быть бдительными, последовательными и принимать решения, которые защищают здоровье и благополучие жителей Чувашии», — сказал Олег Николаев, открывая заседание.

Общее положение дел в республике описал министр здравоохранения Владимир Степанов. С начала года под наблюдением в регионе находится более трех тыс. граждан, на 10 апреля – 814 человек. В домашней изоляции – семьсот жителей, в условиях госпитализации и в обсервации – 72 и 42 человека. Подтверждена коронавирусная инфекция у 34 человек, один из заболевших уже выздоровел. Подробно доложив о количестве мест для пациентов в больницах и обсерваторах, а также койках, готовых к развертыванию, министр рассказал о ситуации во второй городской больнице Чебоксар: здесь находятся на карантине пациенты, врачи и посетители, оказавшиеся в учреждении в момент закрытия. К счастью, все в порядке с питанием и уходом, будут подключены психологи.

В республике действуют три лаборатории, где проводятся анализы на коронавирус: в Центре гигиены Роспотребнадзора, республиканском кожвендиспансере и лаборатории Центра СПИД. Как только будут поставлены реактивы, заработает и четвертая лаборатория в республиканской клинической больнице.

О том, как реализуется в Чувашии указ Главы республики об ограничительных мероприятиях о коронавирусу, сделала доклад зампредседателя Кабинета министров Алла Салаева. Так, 157 мобильных групп занимаются сегодня выявлением нарушителей режима самоизоляции. По данным на 11 часов дня 10 апреля, зафиксировано 3100 таких случаев, составлено 365 актов. Проводится дезинфекция дорог и подъездов. «Протоколы не должны быть самоцелью, главная цель — воспитательная», — заметили при этом за круглым столом. А и.о. прокурора Чувашии Александр Евграфов сделал сообщение, которое будет поучительным для многих: по факту распространения персональных данных больных коронавирусом было рассмотрено дело об административном правонарушении, назначен штраф. Без внимания не оставили и тех, кто стал рассылать информацию дальше.

Олег Николаев поручил усилить работу по пресечению незаконных межмуниципальных перевозок. Выслушав доклад о работе волонтерского штаба и помощи в доставке продуктов питания, руководитель республики напомнил о грядущем Вербном воскресенье: «Прошу глав городов и районов максимально привлечь активистов и волонтеров, чтобы те собирали веточки вербы у прихожан на территории местных приходов, освящали их в церквях и разносили верующим. Уверен, многие этой возможностью воспользуются».