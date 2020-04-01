Житель Канаша использовал поддельный протокол собрания жильцов для перевода жилого помещения в нежилое

В Канаше возбуждено уголовное дело по факту использования горожанином поддельного протокола общего собрания собственников жилого многоквартирного дома.

По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчина приобрел (пока еще неизвестно, у кого) заведомо подложный протокол собрания собственников жилого многоквартирного дома по вопросу перевода своей квартиры в нежилое помещение. В протокол были включены поддельные подписи о согласии собственников квартир на такое действо.

Далее злоумышленник представил этот документ в администрацию города Канаша для перевода своей квартиры из жилого в нежилое помещение.

Расследование уголовного дела продолжается.