Школьникам с правом на льготное питание выдали продуктовые наборы

Сахар, рис, макароны, растительное масло, две пачки сока по 0,2 л, небольшая пачка печенья и вафельная конфета – таков основной продуктовый набор для школьников, имеющих право на льготное питание. Бесплатные сухпайки, начиная с этой недели и до особого распоряжения, во время дистанционного обучения будут получать нуждающиеся в поддержке семьи Чебоксар на каждого своего школьника.

По данным управления образования Чебоксар, школьников, нуждающихся в предоставлении льготного питания, в столице Чувашии около пяти тысяч. Это дети с проблемами здоровья или из малоимущих семей. Выдача предназначенных для них продуктов, рассчитанных на неделю, началась во всех школах города вчера, ровно в 9 утра. Корреспондент «СЧ» побывал в чебоксарской школе № 2, где было заготовлено 111 продуктовых наборов…

— Доброе утро! Пожалуйста, соблюдаем дистанцию по разметке на полу, регистрируемся в журнале, обрабатываем руки дезинфицирующим гелем, — контролировала процесс выдачи директор школы Марина Михалева.

В фойе поодаль друг от друга были расставлены четыре стола, к которым по очереди подходили мамы и папы, в основном в масках, расписывались и получали наборы. Каждого родителя оповестили о выдаче накануне, рассказав, как будет все проходить и распределив время, чтобы не создавать столпотворения. Поэтому тут никто не толпился, все дисциплинированно соблюдали дистанцию.

ЦИФРЫ Более 1 млн рублей предусмотрено в городском бюджете Чебоксар на обеспечение школьников из нуждающихся семей продуктовыми наборами.

Мама двоих школьников Оксана Степанова получила наборы для двоих детей – один ее ребенок учится в начальном звене, второй – в среднем. Во время учебы, по словам мамы, ребята обедали в школе бесплатно. Мельком осмотрев наборы, женщина удовлетворительно покивала головой: «Что ж, есть самое необходимое! Можно и плов, и макароны по-флотски приготовить, масло есть, и чай со сладостями можно попить…».

В хрупких руках многодетной мамы Валентины Кармаловой — сразу четыре пакета, поскольку у нее четверо школьников, младший учится во втором классе, старший – в десятом. «Очень приятно, что социальная поддержка продолжается и на дистанционном обучении. В такой трудный период – это действительно большая и своевременная помощь». На вопрос, чем бы хотелось разнообразить меню школьного сухпайка, мама, еще раз осмотрев набор, скромно ответила, что рада уже тому, что есть, остальное постараются купить сами.

«Состав наборов, а также вес, зависит от льготной категории и возраста учащихся, стоимость сухпайка варьируется от 135 до 425 рублей», — рассказал начальник управления образования администрации города Дмитрий Захаров, который также приехал во вторую школу, чтобы проверить, как идет процесс выдачи наборов, и выяснить, довольны ли мамы и папы. Со слов родителей, если ученик питался по стопроцентной льготе, то получит набор, описанный вначале, в самом скромном меню — только сахар, макароны и масло…

Как разъяснил Дмитрий Захаров, состав набора соответствует нормам СанПиНа. Собирают его в комбинатах школьного питания, затем отправляют в образовательные учреждения. Естественно все проходит под строгим контролем администраций школы и города. Начальник управления образования также не исключил, что еженедельное меню будет пересматриваться, возможно, к нему добавят больше сладостей, например, сгущенное молоко…

Алексей Ладыков, глава администрации Чебоксар: «Льготная категория школьников во время обычной учебы получает обеды в учебных организациях за счет городского бюджета. Сейчас принято решение продолжить такую практику в период дистанционного обучения. Это ощутимая помощь семьям, нуждающимся в поддержке и внимании».

Если кто-то не успел вовремя получить продукты на ребенка, можно обратиться в администрацию школы, где обязательно подскажут, как это сделать. Кстати, по данным Минобразования Чувашии, такие продуктовые наборы для школьников, признанных нуждающимися в предоставлении льготного питания, должны выдаваться на время дистанционного обучения не только в Чебоксарах, но и во всех школах республики.

Много сейчас вопросов возникает у родителей и по поводу получения справки, подтверждающей статус малоимущей семьи, которая как раз и дает право на льготное питание детей в школе. Если нуждающаяся семья подает документы на поддержку впервые, то справку можно получить через районные отделы соцзащиты населения — они продолжают работать, сообщила директор Центра предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии Лариса Гайдаш. Однако заявления и документы принимаются пока дистанционно: через портал Госуслуг, через почтовые отделения или по электронной почте на адрес отдела соцзащиты. В течение 10 дней справку должны выдать. Затем ее нужно предоставить в школу, и льготное питание будет назначено.

«Если же ранее вы уже пользовались мерами соцподдержки, но у вас истек срок справки (например, нужно было прийти с 25 марта и переоформить документы на следующий период), то сейчас никуда ходить не надо, — заверила Лариса Ивановна, — она автоматически продлевается до 1 октября».

СПРАВКА «СЧ»:

Телефоны горячей линии по получению мер социальной поддержки:

заместитель директора КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (8352) 23-11-95

начальник отдела по организации социальных выплат КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (8352) 23-11-77

отдел социальной защиты населения Московского района г. Чебоксары — (8352) 23-52-44; (8352) 23-52-45; (8352) 23-52-48

отдел социальной защиты населения Ленинского района г. Чебоксары — (8352) 23-40-19; (8352) 23-46-95

отдел социальной защиты населения Калининского района г. Чебоксары — (8352) 23-52-84; (8352) 23-52-81; (8352) 23-52-82.

Фото gcheb.cap.ru