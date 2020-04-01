День республики пройдет в Шумерлинском районе, но только в 2021 году

Право проведения мероприятий Дня Республики в 2021 году завоевал Шумерлинский район. Всего в конкурсе приняло участие шестнадцать муниципальных районов и городских округов, оценивались проекты их благоустройства, озеленения, развития инфраструктуры, а также детальная проработка программы праздника.

Комиссия отметила хорошее качество проектов Аликовского, Батыревского, Ибресинского районов, но более других заинтересовал именно Шумерлинский район. К июню 2021 года здесь облагородят сквер около дома культуры села Туваны, установят памятник участникам Великой Отечественной войны и обустроят сквер Победы в селе Туваны, благоустроят некоторые территории деревни Шумерля и установят в ней детскую площадку, в деревне Торханы появится новый спорткомплекс.