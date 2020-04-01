В Шумерлинском лесничестве «взяли на работу» скворцов

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Птиц привлекают для борьбы с вредными насекомыми. Для этого в конце марта — начале апреля во всех участковых лесничествах развесили 240 новых скворечников.

Повышение численности этих птиц в лесных насаждениях сдерживает вспышки массового размножения хвое– и листогрызущих насекомых, объясняют в Минприроды Чувашии. Скворцы в лесу выполняют, прежде всего, профилактическую роль, и развешивание скворечников помогает предупредить размножение вредных насекомых, подавить очаги вредителей леса в периоды их высокой численности.

Опубликовано: 7 апреля 2020 г.


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