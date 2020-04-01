В Шумерлинском лесничестве «взяли на работу» скворцов

Птиц привлекают для борьбы с вредными насекомыми. Для этого в конце марта — начале апреля во всех участковых лесничествах развесили 240 новых скворечников.

Повышение численности этих птиц в лесных насаждениях сдерживает вспышки массового размножения хвое– и листогрызущих насекомых, объясняют в Минприроды Чувашии. Скворцы в лесу выполняют, прежде всего, профилактическую роль, и развешивание скворечников помогает предупредить размножение вредных насекомых, подавить очаги вредителей леса в периоды их высокой численности.