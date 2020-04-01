На планерке врио Главы Чувашии обсудили ситуацию с коронавирусом, работу транспорта и зимнее содержание дорог

К нарушителям – максимальные санкции

В минувшие выходные в республике выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на еженедельном правительственном совещании сообщил врио Главы Чувашии Олег Николаев. Однако «развитие событий говорит о том, что мы приняли правильные меры, продлив режим изоляции, разорвав межмуниципальные пассажирские перевозки. Вместе с тем ситуация остается напряженной», – подчеркнул руководитель республики.

Поручение. Усилить дистанционный контроль за гражданами, находящимися в режиме самооизоляции.

Как отметил Олег Николаев, если к прошедшим выходным находящихся под наблюдением в республике насчитывалось 963 человека, то на сегодня – 542. Такое снижение не может не радовать, но в любой момент у кого-то из этого числа может оказаться положительный тест на инфекцию. Поэтому надо усилить режим дистанционного контроля. Для этого каждому находящемуся на изоляции необходимо иметь мобильный телефон, являющийся инструментом реализации такого контроля.

По данным управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике, на вчерашнее утро в Чувашии было зафиксировано 6 подтвержденных случаев заражения, но позже поступила информация о еще 2 новых больных COVID-19. Это ранее выявленные люди, которые дожидались подтверждения тестов в изолированных медицинских боксах. Таким образом, в Чувашии всего выявлено 8 случаев заболевания коронавирусом. Один человек выздоровел и был выписан из больницы.

Врио Главы также призвал активизировать волонтерское движение для помощи пожилым, находящимся в зоне риска. Эту работу надо разворачивать в двух направлениях – разъяснительном и контрольном с тем, чтобы пресечь стремление отдельных хозяйствующих субъектов в режиме ограничений получить дополнительную выгоду. К таким надо применять жесткие санкции и выводить на чистую воду. «Я призываю всех потерпеть некоторое время, чтобы достойно преодолеть этот достаточно сложный период, — сказал Олег Николаев. – И потом спокойно двигаться по нормальному пути».

Поручение. Строго контролировать временную приостановку движения междугородного автобусного пассажирского транспорта.

Как уже сообщалось, режим работы общественного транспорта в республике скорректирован для профилактики распространения коронавируса. С 3 апреля прекращаются регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам в междугородном сообщении. Межмуниципальные маршруты в пригородном сообщения могут работать только с 5 до 9 часов, с 12 до 14 часов и с 17 до 21 часа.

Врио Главы поручил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Владимиру Осипову строго контролировать соблюдение данного требования. При выявлении нарушителей следует применять максимально жесткие санкции, потребовал Олег Николаев. Отдельно он остановился на достоверности информации. «В сложившейся ситуации люди легко верят любым неподтвержденным слухам, — напомнил он. – Давайте будем ответственными за свои слова».

Поручение. Взять под жесткий контроль использование средств на содержание дорог.

Этот вопрос в очередной раз был вынесен на совещание. Как доложил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов, нынешний зимний сезон оказался экстремальным в части температурных перепадов. Это потребовало увеличения расходов на противогололедные смеси на 60% по сравнению с прошлым годом. Соответственно выросли затраты на горючее, оплату труда.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин подверг сомнению данную тенденцию. В Чебоксарах, наоборот, в связи с малоснежьем на дорогах наблюдалась экономия противогололедной смеси, а соответственно – и расходов на зимнее содержание дорог.

Как сказал врио Главы, «проблема обозначена и осознана, значит, надо корректировать действующие договора с тем, чтобы все эти нюансы были устранены».