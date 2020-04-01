В отношении прибывшей в Чувашию женщины с коронавирусом возбуждено уголовное дело

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Зараженная коронавирусом женщина, прибывшая из Москвы в Чувашию, стала фигуранткой уголовного дела за нарушение изоляции. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба по ситуации министр внутренних дел по республике Виктор Шметков.

Второй в Чувашии случай коронавируса подтвердился 2 апреля у женщины, прибывшей в республику из Москвы. В столице, находясь на карантине, она сдала тест на инфекцию, но не дождалась его результатов и уехала в Чувашию. Результат на коронавирус оказался положительным.

«Да, сегодня возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 236 УК РФ», — сказал он, отвечая на вопрос врио Главы республики Олега Николаева.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики, женщина изолирована, ее состояние удовлетворительное. Правоохранительные органы выявляют лиц, с которыми зараженная могла контактировать.

По данным правительства республики, женщина не проживает в Чувашии. Она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве. На данный момент выясняются причины, по которым она приехала в Чувашию. Ситуация находится на контроле врио главы республики Олега Николаева.

Первый случай коронавируса был выявлен в Чувашии 19 марта. Состояние пациента стабильное, по информации пресс-службы администрации главы республики, последний анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Мужчина сейчас завершает лечение от пневмонии в медицинском учреждении.

Опубликовано: 3 апреля 2020 г.


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