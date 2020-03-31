Спортсмены и тренеры «подключились» к акции «Тренируйся дома»

Растяжка от гимнаста, мастер-класс от тренера по волейболу, зарядка от боксера… Пока мы вынуждены оставаться дома, спортсмены и тренеры Чувашии продолжают приобщать нас к спорту и здоровому образу жизни. Масштабная акция Минспорта Чувашии так и называется — «Тренируйся дома».

Видеоуроки уже вторую неделю набирают большое число просмотров и скачиваний, что только подтверждает популярность спортивных занятий «на дому». Как уже сообщала «СЧ», свои домашние тренировки выкладывают в Сеть большие и маленькие спортсмены, те, кто только недавно пришел в секцию, и те, кто давно «на спорте». Рассчитаны такие уроки не только на любителей, но и на профессионалов. Причем найти в Интернете можно тренировки по самым разным видам спорта: от карате до лыжных гонок.

Спортивные ролики размещены во всех социальных сетях под хэштегом #тренируйсядома21. В коллекции, как сообщают в Минспорта Чувашии, уже набралось свыше 120 видеозаписей из дома. Присоединиться к флешмобу, кстати, может любой желающий: достаточно записать свою тренировку и выложить ее в Интернете с упомянутым хэштегом.

Такое времяпровождение, уверены спортсмены, позволит с пользой провести «каникулы», улучшить настроение и не потерять форму. «Все тренируемся! Сидение дома скоро закончится», — призывают спортсмены с экранов.