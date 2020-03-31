Олег Николаев поручил разработать дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Соответствующее поручение правительству республики он озвучил сразу после получения информации о новом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Чувашии.

Напомним, речь идет о женщине, которая сегодня прибыла в республику из Москвы. Гражданка российской Федерации прописана в г. Нижневартовск, до последнего времени работала в Москве. Недомогание она почувствовала еще в столице страны, в связи с чем сдала анализы, однако в нарушении правил самоизоляции, не дождавшись результатов, решила уехать из города. В Чебоксары она приехала 2 апреля, была своевременно выявлена и изолирована. Тест, который она сдала в Москве, показал положительный результат.

«Хочу отметить четкую профессиональную работу специалистов медицинской службы и правоохранительных органов. Заболевшая была оперативно изолирована, проводятся все необходимые мероприятия. Вместе с тем, вижу необходимость принятия дополнительных мер, направленных на то, чтобы не допустить распространения инфекции в республике.

Необходимо усилить контроль за пребывающими в Чувашию не только из-за границы, но и из других регионов страны. Кроме того, считаю правильным ввести более жесткий режим соблюдения карантина. Необходимо проработать механизмы пропусков и разрешений с тем, чтобы сократить возможность нахождения людей на улице без причины. Важно, чтобы эти меры были четко и понятно доведены до жителей республики», — отметил Олег Николаев.

По поручению врио Главы Чувашской республики эти и другие дополнительные меры будут рассмотрены в ближайшее время.

Опубликовано: 2 апреля 2020 г.


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