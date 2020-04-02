Второй случай в Чувашии: прибывшую из Москвы женщину с коронавирусом изолировали

Этот факт подтвердили в Минздраве республики.

«В Чувашии выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшая женщина — не жительница Чувашии. В республику она приехала из Москвы, где во время нахождения на карантине сдала тест на коронавирус, но, не дождавшись результатов, уехала в Чувашию», — сообщил министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Он уточнил, что в Чувашии состояние женщины ухудшилось. «Из Москвы пришла информация о том, что тест положительный. В настоящее время женщина изолирована».

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, выявляют лиц, с которыми приезжая женщина могла контактировать. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении дела в связи с нарушением правил соблюдения режима самоизоляции.

Женщина прописана в Нижневартовске, но работала в Москве. Ситуация находится на контроле врио главы республики Олега Николаева

Фото Олега Мальцева