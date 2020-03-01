Рекомендации для организаций торговли, общественного питания и сферы услуг

по вопросу о мерах обеспечению противоэпидемических мероприятий в период распространения коронавирусной инфекции

В целях реализации Указа Президента России от 25 марта 2020 г. № 206 об установлении с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочих дней, а также распоряжения врио Главы Чувашской Республики о введении режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики от 25 марта т.г. № 113-р рекомендуются предпринять следующие меры:

В обязательном порядке продолжают работу:

1. Организациям торговли:

объекты торговли, осуществляющие торговлю продовольственными товарами, в том числе расположенные на территориях торговых комплексов, торговых центров, а также на территориях розничных рынков, ярмарок «выходного дня»;

объекты торговли непродовольственными товарами, в ассортимент которых входят товары первой необходимости (примерный перечень прилагается);

логистические центры, склады и иные объекты, осуществляющие поставку, разгрузку-погрузку, доставку продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости;

2. Организациям общественного питания:

объекты общественного питания закрытого типа, обслуживающие производственные предприятия (работников производственных предприятий, продолжающих функционировать в противоэпидемический период).

3. Производственная сфера

непрерывно действующие производственные предприятия;

организации осуществляющие производство и поставку продуктов питания и товаров первой необходимости;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Чувашской Республики.

4. Организации сферы услуг:

медицинские и аптечные организации;

организации, оказывающие всем вышеперечисленным организациям услугипо обеспечению их бесперебойной работы (ремонтные работы).

В период с 30 марта по 5 апреля 2020 г. рекомендуется приостановить деятельность с сохранением за работниками на указанный период заработной платы:

хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по продаже товаров не первой необходимости, в том числе секции и отделы по продаже непродовольственных товаров, расположенные в торговых комплексах, торговых центрах, розничных рынках и ярмарках;

объектов общественного питания открытого типа. А также активно переходить на выполнение заказов на доставку продукции на дом с соблюдением противоэпидемических рекомендаций.

организациям сферы бытового обслуживания (парикмахерским, салонам красоты, ателье, кроме осуществляющих пошив гигиенических масок, химчисток и т.д.).

В случае невозможности приостановления рекомендуется оптимизировать численность работников и обеспечить соблюдение противоэпидемических мер защиты.

До особого распоряжения запрещена деятельность (с сохранением заработной платы работникам):

кинотеатров (кинозалов),

театров;

детских игровых комнат;

детских развлекательных центров;

ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений;

бань и саун;

плавательных бассейнов;

фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта.

по проведению в предприятиях общественного питания (в ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и т.д.) банкетных мероприятий, дискотек, культурных и развлекательных мероприятий, способствующих увеличению количества посетителей;

курение кальянов во всех объектах общественного питания.

В обязательном порядке в торговых центрах и торговых комплексах должны закрываться все отделы, этажи, которые переданы в аренду под развлекательные мероприятия, ночные клубы, кинотеатры, игровые комнаты.

Предпринимателям и торговым сетям предлагается расширить возможности дистанционного заказа продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости и доставки их на дом потребителям.

Примерный перечень непродовольственных товаров

первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички.

14. Свечи.

15. Пеленки для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем для опрелости детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.