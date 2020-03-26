В Чувашии ужесточен режим повышенной готовности. Граждане старше 60 лет — на карантин

Вчера, 25 марта, врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев внес изменения в распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики.
Согласно новому документу на территории Чувашской Республики рекомендовано приостановить деятельность кинотеатров (кинозалов), театров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений, бань и саун, а также плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта.
Юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям предложено отказаться от оказания услуг по предоставлению кальянов для курения в ресторанах, барах и кафе в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Предпринимателям и торговым сетям предлагается расширить возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям.
Жители Чувашии старше 60 лет должны будут находиться на карантине. «Режим самоизоляции поможет лицам старшего возраста, которые находятся в особой группе риска, обезопасить себя от возможного заражения», – отмечает врио Главы Чувашии Олег Николаев. При этом распоряжением руководителя региона телекоммуникационным компаниям рекомендовано не прекращать предоставлять услуги сотовой связи и подключения к интернету гражданам в возрасте старше 60 лет при нулевом или отрицательном балансе.
Содействие органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления в реализации мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции будет оказывать Министерство внутренних дел по Чувашской Республике.
Олег Николаев также распорядился в первоочередном порядке обеспечивать средствами индивидуальной защиты (масками) медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими или имеющими признаки COVID-2019. Труд медиков и остальных работников, задействованных в обходах, оказании помощи гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам, предложено поощрить.
«Ситуация с коронавирусом в нашем регионе остается контролируемой, но поскольку высок риск выявления новых инфицированных, мы вынуждены пойти на дополнительные превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность жителей Чувашской Республики. Рассчитываю на понимание со стороны бизнес-сообщества. Хочу также поблагодарить всех медицинских работников, которые сегодня находятся на передовой и самоотверженно работают, чтобы не допустить широкого распространения этой болезни», – сказал Олег Николаев.
Напомним, что режим повышенный готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции действует на территории Чувашской Республики с 18 марта. Принимаются дополнительные меры, которые направлены на защиту жителей Чувашии от заражения респираторными заболеваниями. Особый режим будет действовать до соответствующего распоряжения Главы региона.
4 Ответы
Тут какая то неувязка. На пенсию с 60 не пускают, но и на работу теперь 60- летним ходить нельзя? Сиди на карантине.
В первую очередь тогда работники органов исполнительной власти и остальные старше 60-ти должны удалиться. Потом можно рассмотреть остальные влпросы, связанные с воспитанием плколений.
Тем более, что радостно хихикающие 59-летние могут не приходить в контакт и дальше.
Потом можно будет рассмотреть остальные вопросы.
А действительно, как теперь работать 60-летним? До пенсии ещё кому один, кому два, а кому и четыре года. Сидеть на карантине? А зарплату платить будут, с которой пенсионные баллы накапливаются? Право на труд нарушается. Понятно, если это работающий пенсионер, а если тебе 60 лет, а до пенсии ещё 1,5 года? Не правильно это.
В Москве 65 и старше уходят на карантин а у нас как всегда делают зачем с 60 и старше пенсия же увеличили до 65 дурдом