Заболевших просят не посещать храмы

Автор: Рита КирилловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По случаю распространения коронавирусной инфекции митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава обратился к прихожанам.

Он привел строки из заявления Священного синода от 11 марта и призвал всех к сдержанности и «сохранению трезвомыслия». Однако напомнил митрополит и о недопустимости легкомысленного отношения к инфекции. Кроме молитвенного спокойствия он считает важным соблюдать меры профилактики в приходах и в монастырях. Например, почаще протирать иконы и делать уборку в храмах и на их территории, приостановить работу воскресных школ, приходских секций и кружков. А если у прихожан появились симптомы ОРВИ, их просят воздержаться от посещения храмов.

Опубликовано: 26 марта 2020 г.


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