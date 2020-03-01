Заболевших просят не посещать храмы

По случаю распространения коронавирусной инфекции митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава обратился к прихожанам.

Он привел строки из заявления Священного синода от 11 марта и призвал всех к сдержанности и «сохранению трезвомыслия». Однако напомнил митрополит и о недопустимости легкомысленного отношения к инфекции. Кроме молитвенного спокойствия он считает важным соблюдать меры профилактики в приходах и в монастырях. Например, почаще протирать иконы и делать уборку в храмах и на их территории, приостановить работу воскресных школ, приходских секций и кружков. А если у прихожан появились симптомы ОРВИ, их просят воздержаться от посещения храмов.