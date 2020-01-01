Одна из самых больших школ в ПФО откроется в Чебоксарах в текущем году

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В сентябре 2020 года свои двери откроет одна из самых крупных в Приволжском федеральном округе школа в микрорайоне «Новый город» на 1600 мест.

«В настоящее время на сайте управления образования проводится мониторинг о намерении обучаться в данной школе. Для обучения в первом классе подано более 400 заявок — это 15-16 первых классов», — отмечает начальник управления образования Дмитрий Захаров. В ближайшие два года в Чебоксарах будет создано дополнительно 3200 мест для школьников.

Глава администрации Алексей Ладыков подчеркивает: «Главой республики Михаилом Игнатьевым также поставлена задача в 2020 году начать строительство школы в микрорайоне «Садовый». В 2022 году мы должны ее открыть. Приступили к конкурсным процедурам. Летом начнутся строительные работы».

Напомним, что в 2019 году в Чебоксарах были введены филиалы гимназии № 5 в микрорайоне Волжский – 3 (на 1100 мест) и школы № 61 в юго-западном районе, рассчитанной на 500 учеников.

Опубликовано: 21 января 2020 г.


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