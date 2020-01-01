«Чебоксары» начали год крупными победами

Но тренера беспокоят болезни игроков

Первенство Высшей хоккейной лиги возобновилось в 2020 году сверхрезультативной игрой команды «Чебоксары»: наши игроки забросили в ворота соперника 20 шайб в трех матчах. Правда, сенсационным это достижение не назовешь, ведь один из лидеров турнира, коим и являются «Чебоксары», дома встречался с явным аутсайдером в лице «Красноярских Рысей».

Пришлось, однако, и поволноваться. В первом матче, 9 января, «Чебоксарам» удалось победить соперника со счетом 9:3 (3:0, 1:2, 5:1). Казалось бы, такой внушительный счет в пользу наших. Но второй период хозяева арены проиграли, дважды позволив сопернику сократить отставание в счете. А вот третий период (как и первый) оказался полностью за «Чебоксарами».

В составе «богатырей» голы в этот день провели Николай Патрушев, Максим Приступлюк, Антон Горбенко (по 2), Андрей Бадрутдинов, Егор Парфенов и Руслан Швецов.

11 января «Чебоксары» выиграли у «Красноярских Рысей» со счетом 5:1 (0:0, 5:0, 0:1). Повод для волнений (не массовых, а личных) предоставлен был: в первом периоде команда Александра Протаповича распечатать ворота гостей так и не смогла. Очевидно, что в перерыве сам Протапович нашел нужные слова для игроков, и хоккеистов было не остановить.

Уже на 45-й секунде Антон Горбенко реализовал большинство, через три минуты отличился Максим Приступлюк, еще через две минуты — Александр Бирюков.

А вскоре в составе «Чебоксар» шайбы забросили Иван Меркулов и Сергей Дровосеков. Пять голов нашей команды — и все это за первую половину периода.

За почти четыре минуты до окончания третьего периода «Рысям» удалось отыграть один гол.

12 января «Чебоксары» взяли верх со счетом 6:1 (0:1, 5:0, 1:0). Эту игру наша команда, как говорится, начала за упокой, а закончила (точнее — продолжила) — за здравие. На этот раз в первом периоде «богатыри» не только не забили, но и вообще пропустили.

Зато во втором периоде, с интервалом в пять с половиной минут (начиная с 30-й), мы увидели подряд пять шайб в воротах «Рысей». Авторами голов стали Иван Красноперов, Максим Приступлюк, Алексей Лешков, Александр Бирюков и Сергей Дровосеков. В третьей двадцатиминутке точный бросок нанес чебоксарец Иван Меркулов.

Ворота «Чебоксар» во всех трех матчах защищал Станислав Жучин.

«Получились у нас все три игры. Но не на 100 процентов, как мы хотели видеть. В первой игре «смазали» второй период. Видимо, посчитали, что счет 3:0, игра сделана. И равные два периода во второй и третьей игре. Но не хватает мастерства сопернику в реализации голевых моментов, которые они создают», — сказал наставник «Чебоксар» Александр Протапович, слова которого приводит пресс-служба ВХЛ.

«Больше беспокоят болезни ребят. Вирус какой-то пошел. У нас Ахметзянов никак не оклемается, Патрушев выбыл неизвестно на какой срок. Он до сих пор сидит с температурой. А нам через три дня уже выезжать на Алтай. Хотелось бы, чтобы все ребята были здоровы, и кадровых проблем у нас не было», — отметил он.

Интересно было узнать мнение и главного тренера «Красноярских Рысей» Евгения Чернова. «Много комментировать нечего. По результату видно, что команда «Чебоксары» по классу выше, чем наша. Мы как-то пытались этому противостоять. Старание ребят было, но где-то нехватка исполнительского мастерства сказалась. Плюс во всех трех матчах мы не смогли ничего противопоставить бригаде большинства, звену Горбенко. Очень тяжело было бороться против такой классной команды, как «Чебоксары».

Приятно слышать такое резюме о родной команде. Которая, кстати, и сама подтверждает свой класс. «Чебоксары» сейчас — на первом месте в турнирной таблице. В 27 матчах команда набрала 41 очко, забросив 119 шайб, пропустив – 81.

На втором месте находится барнаульский клуб «Динамо-Алтай» — 39 баллов в 24 матчах (разность заброшенных и пропущенных шайб — 91:55). С ним чебоксарцам и играть в следующем туре. Матчи «Динамо-Алтай» — ХК «Чебоксары» пройдут 18, 19 и 21 января.

Владимир Нардин, корреспондент информагентства «Интерфакс» — специально для «СЧ»

Фото cap.ru: Наши хоккеисты празднуют очередной гол в ворота «Красноярских Рысей».