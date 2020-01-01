В Чебоксарах распахнула двери новая поликлиника

Дворец медицины

Открытия нового лечебного учреждения в центре столицы Чувашии ждали с нетерпением и горожане, и медики. И естественно, что событие привлекло внимание большого количества людей. Как только как молодые доктора перерезали красную ленточку, всех пригласили внутрь. И тут на лицах гостей можно было прочитать только положительные эмоции — восхищение, удивление, восторг.

Мы привыкли к тому, что по коридорам поликлиники надо пробираться бочком, взгляд упирается в стены. А здесь все иначе: широкие коридоры, высоченные потолки, отрытые лестничные пролеты, наполненные светом даже в такой пасмурный день. Здание построено очень грамотно, с большим количеством входов, удобными лестницами, лифтами. Главные врачи других лечебных учреждений по-хорошему завидовали Татьяне Маркеловой — руководителю Центральной городской больницы, в чьем ведении находится многопрофильная поликлиника.

Новое здание состоит из двух четырехэтажных и одного пятиэтажного блока — всего 17 тысяч квадратных метров, 400 кабинетов. Причем построили его так, что со стороны проспекта Ленина и сегодня виден фасад, напоминающий историческое здание работавшей здесь когда-то медсанчасти. Возведение этой необходимой городу поликлиники было одним из пунктов разработанной в 2015 году народной программы «Вместе жить — вместе строить».

«Строительство многопрофильной поликлиники в центре Чебоксар — это значимое событие последних 30 лет. Горожане очень ждали эту поликлинику, давно просили нас, чтобы на площадке бывшего ведомственного учреждения здравоохранения ЧЭАЗ было открыто новое медицинское учреждение. И мы изыскали средства, включили данный объект в нашу государственную программу «Развитие здравоохранения» и открыли его даже раньше срока, предусмотренного контрактом, — сказал Глава Чувашии Михаил Игнатьев на церемонии открытия. — Это настоящий дворец здравоохранения! Поликлиника многофункциональная, с элементами цифровизации, она будет обслуживать не менее 40 тысяч горожан — и детей, и взрослых… Созданы комфортные условия и для врачей, и для пациентов».

Депутат Госдумы Леонид Черкесов вспоминал, как он, будучи главой Чебоксар, вынужден был вместе с тогдашним главным врачом больницы Валентиной Теллиной закрывать медсанчасть электроаппаратного завода, которую перед этим объединили с медсанчастью строителей в Городскую клиническую больницу.

Здание обветшало настолько, что в перевязочном кабинете прямо во время приема обрушился потолок. Долго решался вопрос о том, что именно строить на месте медсанчасти — горожане очень хотели, чтобы им вернули возможность лечиться по месту жительства.

Член Совета Федерации Вадим Николаев рассказал, что много разъезжает по стране, невольно сравнивая уведенное в других регионах с тем, что происходит в Чувашии. И может подтвердить, что здравоохранение у нас на очень высоком уровне. Он не припомнит, чтобы где-то в регионах состоялось открытие подобного лечебного заведения муниципального уровня.

Всего в строительство поликлиники было вложено 835 млн рублей. Она будет обслуживать 40 тысяч взрослых горожан по месту жительства, ежедневно сюда смогут приходить не менее 500 человек. Прием будут вести не только врачи общей практики, но и узкие специалисты по 23-м направлениям. Здесь уже установлены современные УЗИ-аппараты, флюорографическое, маммографическое и рентгенологическое оборудование, а также компьютерный томограф. И, конечно же, есть лаборатории, где можно будет сдать анализы.

Оборудованы кабинеты женской консультации, где будут наблюдаться почти 50 тысяч женщин. Тут все «свое»: маленькая операционная, туалет, новенькое оборудование для различных исследований. Главный акушер-гинеколог Чувашии Татьяна Дерипаско удовлетворенно кивала головой при осмотре нового отделения. Вскоре переедет сюда и детская поликлиника Второй городской больницы, которая сейчас ютится на первом этаже жилого дома. Ее под свое крыло возьмет Городская детская больница, которой руководит Михаил Михайлов.

Получится, что поликлиника будет не просто многопрофильной. Женщины будут тут наблюдаться во время беременности, потом приводить детей сюда же к педиатрам. Но и это еще не все. Часть помещений решено отдать под студенческую поликлинику. А пятый этаж займет отделение охраны репродуктивного здоровья во главе с главным детским гинекологом Маргаритой Мардоян. Кроме того, здесь разместится центр онкологической помощи жителям города. По словам министра здравоохранения Владимира Викторова, каждый квадратный метр новой поликлиники будет работать на жителей и города, и республики.

В цокольном помещении, которое больше похоже на бальный зал, разместились буфет и столовая, раздевалки для персонала. Здесь светло и хорошо работает вентиляция.

Бывшая главный врач ЦГБ Валентина Теллина призналась, что с волнением ждала открытия поликлиники: вдруг разочаруется. Но ничего подобного не произошло: специалисты очень грамотно подошли к проектированию, все размещено, что называется, по уму. Здание удобное и для пациентов, и для работы врачей. Правда, глядя на огромные коридоры и холлы, покачала головой: не просто здесь будет полы мыть до стерильности.

В кулуарных разговорах «досталось» и главному врачу Федерального центра эндопротезирования Николаю Николаеву — мол, раньше помещение центра было самым красивым в городе, а теперь оно, похоже, сдает позиции. Тут целых пять этажей красоты. Но Николай Станиславович не согласился с такой постановкой вопроса: «Мы не позиции сдаем, мы задаем стандарт! Хочется, чтобы во всех больницах и поликлиниках Чувашии было по-современному красиво и удобно».

Надо сказать, что здесь же планируется обучать будущих врачей: в поликлинике будут размещены кафедры Чувашского государственного университета, а значит, пациентов будут консультировать высококвалифицированные специалисты из числа профессорско-преподавательского состава университета.

…Медики, обживающие свои кабинеты, светились от радости. Всего здесь будут работать 97 врачей, 205 средних медработников. С открытием поликлиники город получил 62 дополнительных рабочих места. Поликлиника будет придерживаться принципов бережливого производства и новых стандартов оказания медицинской помощи.

Фото Олега Мальцева