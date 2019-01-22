График выплаты пенсий в новогодние праздники

В связи с долгими новогодними праздниками скорректированы даты доставки пенсий и других социальных выплат. Почтовыми отделениями выплаты будут производиться по следующему графику:
Сельскими отделениями:
3 января — за 5 января;
4 января — за 6 и 7 января.
Городскими отделениями:
4 января — за 5 января;
6 января — за 6 и 7 января.
С 8 января доставка пенсий через почту пойдет по установленному графику.
Банки получили средства на выплату январских пенсий и пособий на прошлой неделе, перевели их на счета пенсионеров и получателей иных выплат 27 декабря.
КСТАТИ
Сегодня в Чувашии 70% пенсионеров получают пенсии в 22 банках. Остальным пособие по старости приносят почтальоны и сотрудники альтернативной службы доставки, действующей в Чебоксарском районе.