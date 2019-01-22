График выплаты пенсий в новогодние праздники

В связи с долгими новогодними праздниками скорректированы даты доставки пенсий и других социальных выплат. Почтовыми отделениями выплаты будут производиться по следующему графику:

Сельскими отделениями:

3 января — за 5 января;

4 января — за 6 и 7 января.

Городскими отделениями:

4 января — за 5 января;

6 января — за 6 и 7 января.

С 8 января доставка пенсий через почту пойдет по установленному графику.

Банки получили средства на выплату январских пенсий и пособий на прошлой неделе, перевели их на счета пенсионеров и получателей иных выплат 27 декабря.