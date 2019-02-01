В Канаше появился пилотный кадровый центр

Открыт он на базе Канашского Центра занятости населения после его реконструкции, проведенной в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Вчера в новом кадровом центре побывал Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Подобные пилотные программы в рамках нацпроекта реализуются сейчас в 16 регионах страны, в том числе в Чувашии. В Канашском центре началось обслуживание по принципу «жизненных ситуаций» — для граждан и «бизнес-ситуаций» — для работодателей. То есть изменился сам принцип работы — от простого предоставления услуг к комплексному подходу в решении жизненных ситуаций соискателей и запросов работодателей. Для этого разрабатываются ситуационные проекты, которые будут апробированы и внедрены в кадровом центре. Работа центра выстроена по системе одного окна, что значительно повышает уровень дистанционного взаимодействия между соискателями, работодателями и специалистами.игн

Гости, среди которых были также министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев, глава администрации города Канаш Владимир Степанов, депутаты Госсовета республики Кияметдин Мифтахутдинов и Виталий Иванов, осмотрели помещения, ознакомились с обновленной методикой работы. Михаил Игнатьев проверил, как осуществляется запись в электронную очередь, побывал в зале консультаций. «Главное, что нужно сделать, — это повысить эффективность деятельности службы. Для вас созданы все условия, надо, чтобы вы ответственно и честно работали, с душой обслуживали каждого клиента», – подчеркнул Глава Чувашии, обращаясь к сотрудникам центра.

Затем Михаил Игнатьев вручил ключи от легковых автомобилей руководителям Козловского, Новочебоксарского и Шумерлинского центров занятости и пожелал им эффективной работы. Закупка 3 легковых автомобилей для перевозки пожилых граждан старше 65 лет проведена в рамках реализации национального проекта «Демография» и входящей в него программы «Старшее поколение», сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.