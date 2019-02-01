График работы больниц в новогодние праздники

В новогодние каникулы большинство жителей республики, в том числе и медики, будут отдыхать. Но это не означает, что заболевшему человеку придется ждать, пока наступят рабочие дни.

При угрозе жизни нужно вызывать «скорую помощь», которая всегда работает круглосуточно. Стационары и поликлиники 2, 3, 4, 6 и 8 января будут работать по графику субботы, поэтому врача на дом можно будет вызвать с 8 до 13 часов. В праздничные дни: 1, 5 и 7 января неотложную медицинскую помощь можно будет получить в приемном покое БСМП, городской клинической больницы № 1 и Республиканской детской клинической больницы.

Детские молочные кухни и раздаточные пункты будут отдыхать 1, 4 и 7 января. В остальные дни у них рабочее расписание.