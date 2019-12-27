В редакции выбрали культурное событие года

Любим фотокоров, книги и балет

В этом году результаты Рейтинга событий в области культуры и искусства газеты «Советская Чувашия» оказались неожиданными даже для нас самих. Масштабные фестивали и акции, шумные премьеры и вернисажи по совокупности голосов наших экспертов уверенно обошел скромный музей, не имеющий пока даже официального музейного статуса, обосновавшийся в старой фотолаборатории Дома печати. Рады сообщить, что культурным событием года стало открытие Музея фотокорреспондентов Чувашии!

Открытие музея сейчас редкость. А такого в республике и вовсе никогда не было. Идею превратить бывший рабочий кабинет в музей воплотил в жизнь фотожурналист Сергей Журавлев, годами собиравший материал для экспозиции, практически в одиночку ремонтировавший пустующие захламленные комнаты и воссоздавший почти что действующую фотолабораторию, в которой много лет назад работали фотокоры республиканского Дома печати. С «темной комнатой», увеличителями, мойкой, сушкой для пленок, раритетными фотоаппаратами и, конечно, портретами и рассказами о самих фотокорах и фотожурналистах – от легендарных братьев Костиных до работающих и по сей день профессионалов. Можно сказать, что Сергей показал пример того, как можно делать интересные живые музеи, когда ты хорошо знаешь предмет, не полагаясь особо на чью-то помощь извне. Поздравляем его с признанием коллег и творческого сообщества. 9 экспертов из 22 отметили новый музей как значимое и интересное событие года.

Сергей Журавлев, основатель и хранитель Музея фотокорреспондентов Чувашии: – Идея сделать такой музей была очень давно. Сначала появилась мечта о Музее фотографии. Я помню, стояли мы однажды с коллегами-фотокорами (Семен Игнатьев, Вячеслав Романов, Валентин Шемаров) на заливе. И Семен Игнатьев говорит: «Как бы хорошо было в одном из этих домов сделать музей фотографии! Такое хорошее место, много туристов, много горожан». А потом время прошло, я задумался – кто у нас был первым штатным фотокорреспондентом? Алексей Борзов, исследователь исторической фотографии, помог с дополнительной информацией. А однажды пошел в военкомат, где мне показали дело Александра Костина. И в его написанной собственноручно автобиографии увидел: «В 1929 году я пришел работать в газету «Красная Чувашия». Так начался сбор документов и фотографий. Мне начали помогать Вячеслав Романов, Валерий Железняков, все коллеги-фотокоры. А благодарность, конечно, ИПК «Чувашия», редакциям газет «Хыпар» и «Советская Чувашия». Каждый внес что-то в этот музей.

На втором месте, с 7 голосами, – также большой труд. На сей раз профессиональных музейщиков. В фундаментальной книге-альбоме «Чебоксары: город и горожане», изданной Чувашским художественным музеем, закреплено практически все собрание изображений Чебоксар из музейных фондов. Проект приурочен к 550-летию нашего города, его результатом стала также и большая выставка «Проспекты, улочки, мосты», которая будет работать все новогодние каникулы.

Третье место в рейтинге разделили Международный балетный фестиваль (он принимал в этом году и Балет Евгения Панфилова, и Московский театр «Новый балет», и Марийский национальный театр оперы и балета), и выставка Чувашского национального музея «Отмеченная зима. 1982. История издания книги» об истории создания названного сборника Геннадия Айги, во многом оказавшегося переломным в его творчестве. Прекрасно продуманная в смысловом и дизайнерском решении выставка была посвящена 85-летнему юбилею народного поэта Чувашии и после экспонирования в Чебоксарах побывала в Москве.

На четвертом месте также два события. Это спектакли театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва, гастроли которого с огромным успехом прошли на сцене тетра оперы и балета. А также спектакль Русского драматического театра «Отцы и дети (Доктор Базаров)», порадовавший серьезным отношением к классике постановщика Владимира Красотина и костюмами от кутюрье Игоря Дадиани.

Наконец, пятую строчку нынешнего рейтинга заняли два фестиваля. Первый, посвященный 80-летию Валерия Яковлева, в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова соединил лучшие постановки народного артиста СССР, художественного руководителя национального театра. Второй – фестиваль шведского кино, проводимый творческой площадкой «Полигон» и давший зрителям возможность увидеть авторское кино, которого нет в кинотеатрах и которое говорит о важных вещах и ставит серьезные вопросы.

Кстати Напомним, победителем прошлого года был I Чебоксарский международный симпозиум монументальной и парковой скульптуры по камню «Искусство за мир». А среди победителей прошлых лет – Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова, персональная выставка работ народного художника Чувашии Праски Витти, победа Даниила Трифонова на XIV конкурсе имени Чайковского, торжества в честь 90-летнего юбилея народной артистки СССР Веры Кузьминой.

Вот такие, очень разные по жанрам, видам и масштабам, события в области культуры и искусства вышли на самые верхние строчки нашего «культурного рейтинга», показав, что наши эксперты (люди, пишущие о культуре либо постоянно посещающие культурные мероприятия) считают заметным в культуре.

Выбирать всем было очень трудно. Среди обозначенных газетой 75 событий в области культуры и искусства (а это далеко не все, что было зафиксировано на ее страницах и, тем более не все, что происходило в республике) надо было назвать лишь 5.

А после того как экспертное жюри сделало свой выбор, на интернет-голосование, что называется, для «приза зрительских симпатий», мы выставили на сайт газеты своеобразный шорт-лист. В нем было в два раза меньше позиций – только те, которые уже отметили эксперты. За 3 отведенных для этого дня успело проголосовать 539 человек.

Любимцем публики в результате стал «Библиокараван-2019»! Форум публичных библиотек России, проходивший в этом году в Чувашии, уверенно оторвался от конкурентов, собрав 303 голоса.

В «народную пятерку» также вошли сразу две выставки Чувашского национального музея – «Город юный, город древний», посвященная 550-летнему юбилею Чебоксар (87 голосов), и «Отмеченная зима. 1982. История издания книги» об одноименном сборнике Геннадия Айги (58 голосов) – единственное в этом году совпадение с «экспертной пятеркой». А также масштабные акции с огромным числом зрителей – благотворительная акция Первого канала «Стань первым!» с 73 голосами и XII Чебоксарский международный кинофестиваль – с 60 голосами.

Все эти и другие прекрасные проекты, акции, премьеры и вернисажи теперь уже в истории. Даже если кто-то не попал в число лучших, все они в чем-то обязательно оказались победителями. Они по достоинству оценены профессионалами, они запомнились зрителям, подарив им мгновения общего счастья, радость познания и ощущение гармонии мира.

Этим и прекрасно искусство.

Всего самого прекрасного желаем вам и в будущем году!