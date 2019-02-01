Жители Шихазан в отсутствие снега создали праздничную новогоднюю атмосферу

КАНАШСКИЙ РАЙОН. Как в новогодние праздники ввиду отсутствия снега обойтись без традиционных снежных фигур, придумали в Шихазанах.

В преддверии Нового года возле главной елки села появилась сказочная поляна. Украшающие ее ростовые фигуры сделаны не из снега, а из практичного пластика, которому не страшны ни морозы, ни оттепель. Обрамленные яркими светодиодными лентами красочные арт-объекты создают атмосферу волшебства и праздника.

Есть тут и Дед Мороз со Снегурочкой, и герои всеми любимых сказок и мультиков — забавные Смешарики, Чебурашка с Крокодилом Геной, Маша и Медведь, Малыш и Карлсон, Кот Матроскин и Шарик из Простоквашино… Поляна стала излюбленным местом сельчан, интересные фотосессии устраивают здесь и приезжающие гости района.

Фото cap.ru: Постоишь, полюбуешься на всю эту красоту, сразу появляется праздничное настроение, признаются местные жители.