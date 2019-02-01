Чебоксарский аэропорт ставит рекорды и готовится к реконструкции

С абсолютным рекордом завершает этот год чебоксарский аэропорт. Более 390 тысяч человек — столько пассажиров здесь обслужили в 2019 году. Это лучший показатель за всю историю воздушной гавани в Чебоксарах. За три года, что у штурвала авиапредприятия встала новая команда, аэропорту удалось выйти в прибыль, а по количеству пассажиров Чебоксары уверенно приближаются к первой полусотне аэропортов страны. Какими еще событиями был отмечен уходящий год для воздушных ворот чувашской столицы, на днях рассказал генеральный директор Международного аэропорта Чебоксары Руслан Минаев.

Долгожданная новость — к масштабной реконструкции здания аэровокзала, подготовка к которой шла несколько последних лет, могут приступить уже летом следующего года. Проектные работы, которые выполнил специализированный проектно-изыскательский институт в сфере авиации и промышленности «Новая авиация» из Санкт-Петербурга, уже завершены, сейчас в аэропорту определяются с внешним видом аэровокзала. Привлечь к этой работе решили жителей республики — сейчас на сайте аэропорта идет голосование по выбору одного из четырех вариантов фасада, и каждый может поддержать понравившийся эскиз. Нерешенным пока лишь остается вопрос с передачей земли — реконструкция здания требует перевода земельного участка из одной категории в другую. Но и этот процесс в стадии завершения — в феврале аэропорт рассчитывает получить все документы, а затем проект сразу передадут на Главную государственную экспертизу.

Реконструкция, подчеркнул Руслан Минаев, будет идти без остановки работы аэропорта. По проекту здание аэровокзала «нарастят»: со стороны перрона появится двухэтажный пристрой, расширится оно и со стороны площади Скворцова. В результате полезная площадь воздушной гавани Чебоксар увеличится примерно на две тысячи квадратных метров, она сможет обслуживать 200 пассажиров в час — а это два «Боинга» одновременно. Как отмечают в аэропорту, реконструкция предполагает полное обновление этого важного транспортного объекта.

На сайте чебоксарского аэропорта проходит голосование по выбору внешнего облика воздушной гавани столицы. Проголосовать за понравившийся вариант можно по ссылке

Аэровокзал изменится не только снаружи, но и изнутри: в здании проложат новые коммуникации, его оснастят всем необходимым оборудованием. Так, на первом этаже разместятся автоматические стойки регистрации, багажная лента, необходимые помещения. Второй этаж отдадут под зону вылета, залы ожидания, пункт досмотра и кафе. Проектом также предусматривается лифт для маломобильных пассажиров. Кстати, реконструкция коснется только внутренних авиалиний, международный сектор останется без изменений. Ну а в более далекой перспективе в аэропорту планируют провести реконструкцию перрона.

В проект инвестор (международная группа компаний «Аэрофьюэлз») намерен вложить около 500 миллионов собственных средств. «После реконструкции мы увидим красивый и современный аэровокзал, удобный для пассажиров и сотрудников. Думаю, пассажиропоток в 500 тысяч пассажиров в год будет не пределом для обновленного аэропорта», — уверен руководитель авиапредприятия.