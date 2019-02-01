Директор техникума отдохнул за границей за казенный счет и присвоил выделенные на ремонт средства

Директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства — депутат Чебоксарского городского собрания депутатов обвиняется в растрате, превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По версии следствия, в сентябре нынешнего года руководитель техникума дал поручение своим подчиненным перевести 340 тысяч рублей, принадлежащих образовательному учреждению, на расчетный счет первичной профсоюзной организации. Будто бы эти деньги понадобились на финансирование культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. На деле же директор использовал эти средства для приобретения туристической путевки в Словению, где отдохнул со своей супругой.

Он же с сентября по декабрь прошлого года заключил от имени техникума 10 договоров с чебоксарской организацией на проведение ремонтных и строительных работ в одном из зданий образовательного учреждения с переводом в адрес подрядчика более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Однако подрядчик договорные работы на обозначенную сумму так и не выполнил. Потому что по указанию директора его подчиненные в рабочее время проводили капремонт намеченных объектов своими силами, также были задействованы студенты под видом прохождения ими производственной практики. С лета 2018 года по сентябрь нынешнего эта «рабсила» выполнила более 30 видов строительных и монтажных работ. Ну а деньги, как уже сказано, оказались на расчетном счете подрядчика.

В настоящее время по ходатайству следователя суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В Следственном управлении СКР по Чувашии сообщили, что уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ и прокуратуры республики. Процессуальное решение о его возбуждении признано прокурором законным и обоснованным.