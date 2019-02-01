Филиал АО «Управление отходами» в Чувашии — партнер Дома научной коллаборации и Консорциума «Развитие экокомпетенций»

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19 декабря в учебном корпусе № 2 Чувашского госуниверситета состоялось открытие научного центра для детей – Дома научной коллаборации им. С.А. Абрукова. В вузах страны в этот день открылись 12 таких инновационных центров.

В рамках федерального марафона открытий в Доме научной коллаборации им. С.А. Абрукова Чувашского госуниверситета была организована панельная дискуссия «Моя экологическая позиция», модератором которой выступил председатель Совета ректоров вузов Чувашской Республики, ректор Чувашского госуниверситета А.Ю. Александров. В обсуждении актуальных вопросов экологии приняли участие министр образования и молодежной политики Чувашской Республики С.В. Кудряшов; председатель Общественной палаты ЧР, директор Межрегионального центра компетенций – Чебоксарского электромеханического техникума А.А. Судленков, заместитель директора филиала АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарске А.В. Соловьев, представители образовательных и общественных организаций. Дискуссия проходила в онлайн формате с трансляцией и с возможностью задать вопросы через Интернет.

В день открытия ДНК подписано Соглашение о создании Консорциума Чувашской Республики «Развитие экокомпетенций». Учредителями Консорциума стали Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханических техникум, Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары, Детский технопарк «Кванториум» г. Новочебоксарск, «IT-куб» г. Канаш, Центр внешкольной работы «Эткер» (Центр одаренных детей и молодежи), Российское экологическое общество, Ассоциация переработчиков вторсырья «Экотехнопарк Чувашии», филиал АО «Управление отходами» в г. Новочебоксарске.

Так же резидентами ДНК им. С.А. Абрукова была организована ярмарка десяти экологических проектов. Своим опытом экологической деятельности поделились школьники, квантарианцы, студенты и молодежные общественные организации.