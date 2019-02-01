В 2021 году Чувашстат проведет перепись малого бизнеса

Поддержат и сосчитают

В следующем году Чувашстат начинает подготовку к очередной переписи малого бизнеса, намеченной на 2021 год. Такое глобальное обследование предпринимательской сферы происходит раз в пять лет.

Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения как сплошных, так и выборочных обследований.

Особенность малого и среднего бизнеса — высокая мобильность. Часто появляются новые предприятия, направления бизнеса, происходит реорганизация, и многие предприятия, которые существовали еще вчера, сегодня не действуют. «Поэтому выборочные наблюдения малого бизнеса, под которые попадает 20% малых предприятий — юридических лиц и 10% индивидуальных предпринимателей, не способны обеспечить репрезентативные итоги по ряду показателей и получить данные по муниципальным образованиям. Для этого есть сплошные статистические наблюдения, то есть переписи», — поясняет заместитель руководителя Чувашстата Любовь Петрова.

Статистику интересуют не только количество малых и средних предприятий, работающих в разных сферах, численность занятых, финансовые результаты, но и поддержка, которую государство оказывает этому сектору экономики.

Елена Ананьева