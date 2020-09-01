Обучись навыкам создания бизнеса с «нуля»

Республиканский бизнес-инкубатор совместно с центром «Мой бизнес» Чувашской Республики приглашает всех желающих принять участие в бесплатном образовательном тренинге «Азбука предпринимателя» для потенциальных и начинающих предпринимателей.

Дата проведения: 05-09 октября 2020 года.

Время: 10.00-16.00 (ежедневно).

Адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 12Б, 1 этаж, конференц-зал.

Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект.

Особенностью программы тренинга является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса. В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана вашего предприятия.

По завершении тренинга вы получите навыки и знания:

по оценке своей бизнес-идеи;

по разработке бизнес-плана;

по определению формы бизнеса;

о процедуре регистрации бизнеса;

об источниках финансирования;

о существующих мерах поддержки субъектов МСП;

об основных маркетинговых стратегиях;

как начать бизнес.

Тренер: Николай Кузьмин — сертифицированный тренер программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства», эксперт I категории отдела «Центр развития бизнеса» Республиканского бизнес-инкубатора.

Для участия в тренинге необходимо заполнить анкету до 27 сентября 2020 года.

За неделю до проведения тренинга на основании заполненных анкет комиссия отберет потенциальных участников. Приглашения будут направлены на электронные адреса участников.

По окончании всего курса выдается сертификат о прохождении обучения.

Количество мест ограничено!

Более подробную информацию об обучающих программах можно получить в АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии.

Адрес: 428000, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 12Б, оф.411

телефон: 8 (8352) 499-995

сайт: www.rbi21.ru

Инстаграм: rbi21