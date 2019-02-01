Спасатели наградили лучших в своей профессии и журналистов

Острое перо и красный огнетушитель

Сотрудники силовых ведомств и школьники, журналисты и представители других профессий собрались не так давно в Главном управлении МЧС России по Чувашии. Здесь чествовали победителей регионального этапа XI Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Лучший пожарный и лучший начальник караула, лучшая пожарная часть и лучший инспектор Госинспекции по маломерным судам. Ведомство в очередной раз выбирало отличившихся в своем деле.

Вот уже в пятый раз лучшим начальником караула стал капитан Евгений Долгов из специализированной пожарно-спасательной части города Чебоксары. «Это большой стимул для меня развиваться дальше и показывать результат, тем самым выполняя задачи по спасению людей и тушению пожаров», — прокомментировал он свою победу.

О стремлении выполнять свой долг и защищать людей говорил и лучший пожарный республики сержант Алексей Голубев, определившийся с профессией еще в детстве. Кстати, как оказалось, он представляет и лучшую пожарную часть республики — ПСЧ № 6 города Чебоксары.

Вспоминали на фестивале и ветеранов — в специальной номинации «По зову сердца» отмечен полковник в отставке Василий Нягин. Кавалер двух орденов Мужества, тушивший во время службы самые сложные пожары республики, — он действительно пример для подражания для студентов и школьников, для которых проводит уроки мужества. А еще активно курирует работу с другими ветеранами, инициирует открытие памятных досок и памятников пожарным.

Пусть косвенно, но вспомнили в этот день и Надежду Ефимову, более двадцати лет проработавшую диспетчером пожарной части № 15 в Канаше: со сцены читали стихи ее сына полковника полиции Сергея Ефимова, хоть и не ставшего пожарным, но выбравшего смежный путь. «Не пожары, а беду мы тушим», — прозвучали строчки из стихов ветерана СОБРа и члена Союза писателей России.

Еще одна специальная номинация — «Содружество во имя спасения», в ней наградили сотрудника республиканской специальной библиотеки имени Л.Н. Толстого Николая Парахина, подготовившего для слепых напечатанные шрифтом Брайля брошюры. Они о том, как надо вести себя при пожаре, при сигнале гражданской обороны и на тонком льду. «Незрячие всегда с удовольствием читают любые издания в удобном для них формате. В этих книжках они могут узнать, например, как выбраться из здания при пожаре или вызвать службу спасения», — рассказал Николай и отметил, что его работа не ограничилась только книгами. Обучение детей и взрослых работе на компьютере или с сенсорными телефонами тоже имеет большое значение, ведь человек, разбирающийся в современных технологиях, быстрее сориентируется в сложных ситуациях.

Овациями встретили собравшиеся и журналистов, которых награждали в рамках конкурса «Огненное перо». Дарили, между прочим, полезные предметы — огнетушители. Поздравляя представителей четвертой власти, начальник Чувашского главка МЧС России генерал-майор Станислав Антонов подчеркнул, что «без прессы невозможно провести качественную профилактику. Благодаря журналистам и доводится до населения информация». Награды вручили сотрудникам «Общественного телевидения России», «Радио Чувашии», газеты «Хыпар» и интернет-проекта «На-связи.ru», отметили также работы обозревателя «Советской Чувашии» Джульетты Федоровой. В номинации «Юный юнкор» победили первоклассница чебоксарской гимназии № 4 Анастасия Нягина и четвероклассник школы № 1 города Владислав Иванов. Вместе с инспектором ГИМС Сергеем Аршиновым они весьма умело ведут свою авторскую радиопередачу «На одной волне с МЧС».

Медалью «XXV лет МЧС России» награждали тех, кто приложил руку к развитию единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Среди них и Дмитрий Шварев, генеральный директор компании, занимающейся размещением видеороликов на специальных экранах в торговых центрах, больницах и на автозаправочных станциях. Кому как не ее работникам позаботиться об оповещении людей в случае ЧП? Часто смс-сообщения от операторов связи приходят на наши телефоны с опозданием, заметил Дмитрий, поэтому его компания разработала программу удаленного доступа к экранам сотрудников МЧС. Теперь возможно в считанные секунды вывести на экраны важное объявление.

Фото cap.ru: Лучший инспектор ГИМС Сергей Аршинов не только добросовестно выполняет свое дело, но и вместе с юными корреспондентами ведет радиопередачу «На одной волне с МЧС».